La Roma di Ranieri sfida il Como 

Cinque i match in programma oggi per la sedicesima giornata di Serie A, in attesa della grande sfida al vertice tra la Lazio che in questa prima metà di campionato ha stupito tutti e l’Inter campione in carica.

Si comincia alle 12,30 con l’importante scontro diretto in chiave salvezza tra Lecce e Monza: per entrambe le squadre è vietato perdere. I brianzoli del tecnico Nesta sono inchiodati nelle ultime tre posizioni, i salentini attraversano un momento non proprio brillante e sono appena tre punti più su rispetto ai rivali. Alle 15 scendono in campo Parma e Verona per un altro match da brividi nella zona rossa: rischiano soprattutto i veneti, terzultimi e reduci da quattro sconfitte di seguito, e il loro mister Zanetti. Gli emiliani dell’allenatore Pecchia viceversa sono in ripresa. Alla stessa ora giocano anche Bologna e Fiorentina.

Alle 18 tocca alla Roma col Como, invischiato nella lotta per non retrocedere. La cura Ranieri comincia a dare i sui frutti, nelle ultime due gare sono arrivati altrettanti successi contro Lecce e Braga. Infine alle 20,45 a San Siro il Milan in piena fase polemica ospita il Genoa in risalita.

