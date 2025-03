La Roma di Ranieri è già un chiodo fisso 

Subito in campo per non perdere di vista l’obiettivo, sia fisicamente che mentalmente. Nonostante la partita col Genoa sia stata giocata venerdì e la prossima con la Roma in programma due domeniche dopo, il Cagliari ha scelto di ritrovarsi ieri mattina ad Asseminello per un leggero defaticante e fare un po’ il punto. Prima dell’allenamento, c’è stato il tradizionale faccia a faccia post gara tra l’allenatore e la squadra. Come sempre, sono stati presi in esame gli errori commessi nelle situazioni cruciali del match, ma anche gli aspetti positivi, non solo tattici, che la serata alla Domus ha offerto. Ora due giorni e mezzo di riposo per ricaricare le pile in vista della sfida con i giallorossi di Claudio Ranieri che si giocherà all’Olimpico, non più alle 15 (come inizialmente previsto), ma alle 16 (vista la concomitanza con la maratona nella Capitale). Per molti una sfida speciale, per tutti è già un chiodo fisso.

Il giusto equilibrio

L’arte del sapersi accontentare tiene a debita distanza il Cagliari dall’inferno aspettando la gara dell’Empoli, in campo oggi proprio contro la Roma. La bontà del punto conquistato contro il Grifone si gusterà ancora meglio più avanti, come hanno tenuto a precisare in tanti, in primis Nicola che, appena finita la partita, si è mostrato particolarmente sereno e soddisfatto dalla risposta avuta dalla sua squadra dopo due sconfitte considerato lo spessore qualitativo e organizzativo del Genoa. Alla ripresa degli allenamenti, con l’adrenalina ancora in circolo, ne ha approfittato, tuttavia, per dare un’ulteriore scossa. Cercando il giusto equilibrio tra la pressione («quella non deve mai mancare» aveva detto sabato) e la «fiducia e la serenità» per affrontare il rush finale che si preannuncia incandescente (un invito rivolto, invece, nella conferenza stampa di domenica ai giocatori e all’ambiente in generale).

Dall’infermeria

L’obiettivo, ora, è quello di tenere botta sino alla sosta, seguiranno poi la partita in casa col Monza e lo scontro diretto con l’Empoli al Castellani. Due gare decisive, manco a dirlo. Prima, però, c’è la trasferta romana, appunto. E come tiene spesso a sottolineare Nicola, non sai mai da quali partite possano arrivare i punti per la salvezza. È giusto provarci, dunque. Sempre, comunque. E contro chiunque. Nonostante il divario tecnico e le assenze. Riposo assoluto ieri per Coman dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata venerdì alla mezz’ora. La situazione dell’esterno rumeno verrà monitorata giorno per giorno, le possibilità che possa recuperare per Roma sono comunque ridotte al lumicino. Anche Luvumbo, tradito a sua volta dal flessore della coscia destra, difficilmente forzerà i tempi considerato che potrà poi sfruttare la pausa per le nazionali per smaltire il fastidio in modo graduale. Da valutare poi le condizioni di Deiola, che sembrava trascinare la gamba destra mentre andava a salutare i tifosi della Curva Nord insieme ai compagni dopo il triplice fischio. Per lui e per eventuali altri acciaccati due giorni di riposo potrebbero bastare per smaltire il dolore, oltre alla tensione. Intanto, il conto alla rovescia per Roma-Cagliari è già cominciato.

