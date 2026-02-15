La Roma di Gasperini spaventa il Napoli Giallorossi quarti 

Napoli 2

Roma 2

Napoli (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic 6.5, Beukema 5, Rrahmani 4.5 (70’ Olivera 6), Buongiorno 5; Gutierrez 5, Elmas 6.5 (79’ Gilmour sv), Lobotka 5,5, Spinazzola 7 (70’ Alisson Santos 7.5); Politano 5.5 (84’ Mazzocchi sv), Vergara 5.5 (79’ Giovane sv); Hojlund 5.5. In panchina: Meret, Contini, Lukaku. All. Conte 6.

Roma (3-4-3) : Svilar 7; Mancini 5, Ndicka 6,5, Ghilardi 6.5; Celik 5.5, Pisilli 6.5 (64’ El Aynaoui 6), Cristante 6, Wesley 7 (73’ Tsimikas sv); Zaragoza 6.5 (46’ Soulé 5), Pellegrini 6 (64’ Venturino 6); Malen 7.5 (73’ Vaz sv). In panchina: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Della Rocca. All. Gasperini 6.5.

Arbitro : Colombo di Como 6.

Reti : nel pt 6’ Malen, 39’ Spinazzola; nel st 26’ Malen (rigore), 37’ Alisson.

Note : ammoniti Mancini, Rahmani. Angoli: 2-1 per il Napoli. Recupero: 2’ e 4’.

Napoli. L’Inter in fuga è inseguita dal Milan e dalle polemiche dopo l’errore dell’arbitro La Penna nel big match di sabato con la Juve. È pari tra un Napoli con tante assenze e la Roma guidata da Malen, con i giallorossi che prendono un punto di vantaggio sulla Juve al quarto posto e il Napoli che difende il terzo tenendo a -3 la rivale di ieri sera. Dopo quattro sconfitte di fila resurrezione del Bologna, che batte e inguaia il Torino.

Al Maradona il posticipo offre gol e spettacolo. Apre subito la Roma con un gol di Malen, su assist di Zaragoza, poi il Napoli privo di McTominay prende campo e pallino, il forcing è premiato dal pari di Spinazzola. Nella ripresa la Roma frena le folate del Napoli, ancora Malen firma il nuovo sorpasso stavolta su rigore procurato da Wesley. Ma il Napoli non ci sta, l'ingresso del neoacquisto Alisson è devastante, e il 2-2 arriva dal giovane brasiliano.

