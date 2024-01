La Roma di De Rossi nel segno di Dybala 

Roma. L'eredità è pesante, i punti da recuperare molti. Il post Mourinho in casa Roma si prospetta in salita, come l'avventura di Daniele De Rossi chiamato in corsa a sostituire il portoghese per uscire dalla crisi. Per l'ex giocatore il capitolo in panchina parte nel segno dell'emergenza, ereditata pure questa da Mourinho. Ma una buona notizia per il neo tecnico giallorosso c'è ed è il recupero di Paulo Dybala.

Il rilancio

L'argentino è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver lavorato anche lunedì nel giorno di riposo. L'obiettivo è quello di essere a disposizione per sabato contro il Verona e, a meno di ricadute, la Joya ci sarà. Superato il sovraccarico muscolare che lo aveva costretto a uscire all'intervallo del derby di Coppa Italia contro la Lazio e a saltare la trasferta di San Siro. Sabato punta a essere titolare per cercare di dare una mano a una Roma in difficoltà e che si è affidata a De Rossi per riprendere a correre verso l'obiettivo dichiarato dalla proprietà: l'accesso in Champions League. Per questo Ddr e il suo staff hanno dormito a Trigoria, lavorando fino a notte fonda, mentre l'allenamento di ieri si è aperto con una lunga riunione insieme alla squadra. Tutti in cerchio intorno al tecnico (che farà la sua prima conferenza-presentazione alla vigilia dell'esordio), compreso chi in questo momento è fermo ai box, vedi Smalling e Renato Sanches, per cercare di far gruppo e ricominciare a fare punti già dalla prossima giornata di campionato. Anche perché come ricordato da Dan Friedkin alla squadra nel giorno d'insediamento di De Rossi gli «alibi sono finiti».

