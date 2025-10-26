La Roma da trasferta è una vera Joya 

Roma. Il primo gol di Dybala dopo sette mesi consente alla Roma di battere il Sassuolo e di riportarsi al comando della classifica, a braccetto col Napoli netto vincitore del match clou con l’Inter. Paga caro il Milan la frenata col Pisa che costringe a inseguire il nuovo duo in testa. Nelle altre gare due rigori in rimonta evitano il naufragio della Fiorentina contro un solido Bologna che sembrava in netto controllo della gara. Una boccata d’ossigeno non risolutivo per i viola che rimangono senza vittorie e al penultimo posto. Pioli continua a essere sotto osservazione. Il Bologna rimane al quinto posto con un’altra prova convincente. Si sblocca il Toro in casa e affonda, in rimonta e nel recupero, un buon Genoa che rimane malinconicamente all’ultimo posto. Ci pensa capitan Maripan a trascinare i granata a centroclassifica agguantando la Cremonese.

Nelle gare in trasferta sa solo vincere. È il paradosso della Roma di Gasperini che ha perso 4 gare interne mentre ha fatto bottino pieno nelle 5 che il calendario, derby compreso, le ha assegnato fuori. Così i giallorossi approfittano della sconfitta al veleno dell’Inter, col “rigorino” che ha spianato la strada al Napoli che ha poi strameritato i tre punti, per staccarla. Rimane fluida la situazione in classifica ma perdono colpi, oltre alle milanesi, anche Atalanta e Como. Il Sassuolo è un avversario tosto che la Roma addomestica grazie al gol che sblocca Dybala. Poi un palo di Pellegrini, occasioni per Cristante, Wesley e Celik legittimano i tre punti. Stavolta Gasp ha buone risposte dalle rotazioni e dall’utilizzo avanzato di Cristante, come agli inizi nell’Atalanta.

Una Fiorentina in crisi di identità si consegna al Bologna, una delle squadre più in forma del campionato per trequarti della gara ma alla fine sfiora perfino la vittoria. Un errore difensivo favorisce la bella conclusione di Castro, lasciato colpevolmente solo. Ranieri si divora il pari e il morale va sotto i tacchi. Gli ospiti, senza il loro tecnico Italiano alle prese con una polmonite, in scioltezza raddoppiano con Cambiaghi, poi il tris di Dallinga, che chiuderebbe i giochi, viene invalidato. La reazione disperata dei viola porta a due rigori nel finale trasformati da Gudmundsson e Kean in un assedio in superiorità numerica, per l’espulsione di Holm. Al 98’ Dodò si divora il 3-2 che avrebbe procurato la svolta per i padroni di casa. Dopo avere vinto a sorpresa partite sulla carta impraticabili con Roma e Napoli, il Torino tiene botta con una piccola, nonostante l’assalto iniziale del Genoa.

