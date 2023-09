La Roma crolla col Genoa: per Mourinho è crisi vera 

Genoa 4

Roma 1

Genoa (3-5-2) : Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (1’ st De Winter), Strootman (30’ Kutlu), Badelj (11’ Thorsby), Frendrup, Matturro (31’ st Messias); Gudmundsson, Retegui . Allenatore Gilardino.

Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio; Mancini (1’ st Belotti), Llorente (24’ Bove), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (33’ st Aouar), Spinazzola (33’ st Azmoun); Dybala, Pellegrini (33’ st El Shaarawy); Lukaku. Allenatore Mourinho.

Arbitro : Orsato di Schio.

Reti : pt 5’ Gudmundsson, 22’ Cristante, 45’ Retegui; st 29’ st Thorsby, 36’ Messias.

Note : ammoniti Strootman, Sabelli, Retegui, Bani, Mancini, Paredes, Aouar.

Genova. Il Genoa conquista la prima vittoria casalinga e con una prova praticamente perfetta abbatte la Roma. L’illusorio pareggio di Cristante al gol iniziale di Gudmundsson non rende meno amara la sconfitta ai giallorossi che subiscono il raddoppio a fine primo tempo con Retegui per poi crollare nella ripresa sotto i colpi di Thorsby e di Messias. Per i giallorossi solo 5 punti in sei partite, con tre sconfitte e 11 reti subite: è crisi, e non manca la contestazione dei 2mila tifosi arrivati a Genova. Gilardino invece fa festa e si gode il secondo successo anche se perde Badelj e Strootman. Troppo fragile la Roma, che segna il 2-2 con Lukaku ma in fuorigioco. Mourinho chiude la gara con quattro attaccanti ma non raccoglie praticamente nulla.

RIPRODUZIONE RISERVATA