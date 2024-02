La Roma con Angeliño subito in campo 

La sconfitta con il Milan, che ha causato il terremoto tecnico. Poi due vittorie, stesso punteggio, stesso approccio, due successi contro due pericolanti che sono comunque serviti a De Rossi per scacciare l’ingombrante figura di Mourinho e presentarsi nel suo ambiente nel modo migliore.

E in più, il gentile presente della proprietà Friedkin, che gli ha confezionato due acquisti non da poco: Tommaso Baldanzi e Angeliño, il primo è un centrocampista offensivo fra i più talentuosi del calcio nazionale, mentre lo spagnolo (27 anni) arriva con una esperienza internazionale importante e peraltro, si candida a un posto nei titolari per la sfida di lunedì contro il Cagliari.

Le scelte

Baldanzi sarà convocato ma resterà in panchina. Il ventenne ex Empoli non è ancora al massimo – è stato fermo per un infortunio complesso – e avrà bisogno di un paio di settimane per potersi presentare al massimo. Mentre Angeliño potrebbe giocare dal primo minuto dopo una settimana passata con i suoi compagni. Da questo mercato la Roma esce senza il suo attaccante di scorta – Belotti – ma con due alternative in più nella rosa. De Rossi, nella sua difesa a quattro, potrebbe già schierare il mancino spagnolo, lo vede già pronto anche se a corto di “match”: non gioca dal 12 dicembre (Copenaghen-Galatasaray, Champions League), non ha mancato un allenamento e la sua vicenda personale è particolare. Nel Galatasaray non lo hanno più fatto scendere in campo da quella gara di Champions perché sarebbe bastata una sola presenza per superare le venti (da contratto) e far scattare il bonus dell’acquisto definitivo a 6 milioni dal Lipsia. Alla Roma il giocatore potrebbe costare circa 5 milioni, un diritto di riscatto già sancito dagli accordi.

Angeliño fa parte della lista Uefa per l’Europa League consegneta ieri: in quella fascia sinistra, dovrà vedersela con la concorrenza di Spinazzola, finito ai margini del progetto tecnico con Mourinho e con De Rossi, invece, tornato a indossare i panni del titolare. Tuttavia lo spagnolo ha, in questo momento, una corsia preferenziale vista la condizione non ottimale di Spinazzola. Ecco perché il suo debutto potrebbe già avvenire con il Cagliari.

Nostalgia

Del trasferimento di Baldanzi ha parlato l’ormai suo ex allenatore Nicola, a Empoli: «Sicuramente la partenza di Baldanzi è stata quella più eclatante, era andato in gol neanche una settimana fa a Torino con la Juventus, credo che sia semplice da parte mia fargli un saluto e ringraziarlo, siamo felici per lui perché Roma è una grandissima opportunità e sono contento anche per De Rossi, mio grande amico, che lo avrà. Normale che abbia spiccato questo volo, perché è un ragazzo di grandi valori morali e un ottimo giocatore».

Le scelte di De Rossi

Contro il Cagliari De Rossi potrebbe presentare una linea di centrocampo con Cristante e Paredes dal primo minuto e Pellegrini più spostato verso gli attaccanti. In questo caso potrebbe essere Bove l’escluso, in una serata dove la Roma deve necessariamente fare tre punti e la squadra di Ranieri proporrà quasi certamente una gara difensiva. Serve peso in avanti, serve una squadra che abbia nella testa novanta minuti d’assalto.

