La Roma cerca il riscatto 

Quattro giorni di Serie A da oggi a martedì. La 21ª giornata comincia questo pomeriggio alle 15 con Cremonese-Lecce e termina martedì con Salernitana-Juventus. Nel mezzo domani il gran derby Inter-Milan (alle 20,45) che assegna il secondo posto, mentre il Napoli dominatore del torneo è atteso alle 12,30 a La Spezia. Spalletti ha la possibilità di allungare ulteriormente, come se non fossero sufficienti i 13 punti di vantaggio attuali, contro un avversario che viene da tre sconfitte e ha poche speranze di evitare la quarta.

Gli anticipi

Oggi la Roma, sotto choc per il rovinoso ko con la Cremonese in Coppa Italia e ancora nel pieno del caso Zaniolo, affronta alle 18 un Empoli in gran forma: non perde da otto gare, nelle ultime tre trasferte ha fermato Udinese e Lazio e mandato in tilt l’Inter. Ci vorrà l’ispirazione di Dybala per evitare nuovi guai. Ancora più interessante l’impegno che attende l’Atalanta del trio Boga, Højlund e Lookman. I bergamaschi alle 20,45 giocheranno in casa del Sassuolo, reduce dal trionfo 2-5 al Meazza (un gol e tre assist per Berardi). Gli emiliani hanno ancora una classifica da sistemare per tornare in una posizione più consona ai loro mezzi, atteso il confronto tra Laurienté e l’ex Boga. In zona salvezza la Cremonese di Ballardini, dopo i trionfi in Coppa Italia su Napoli e Roma, alle 15 in casa col Lecce prova a centrare il primo successo in campionato (in A non vince addirittura dal 31 marzo 1996, 1-2 a Padova) affidandosi a Okereke e Dessers. Salentini senza vittorie da cinque turni. Domani anche Torino-Udinese (ore 15) e Fiorentina-Bologna (18), lunedì Verona-Lazio (18,30) e Monza-Sampdoria (20,45).

