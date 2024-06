La Roma cerca Frattesi e ci prova con Chiesa 

Il Lecce conferma Gotti, il Verona prenderà Zanetti, sulla panchina della Lazio andrà Baroni, Nesta è la scelta del Monza mentre Torino e Venezia ancora non risolvono il rebus Vanoli. Il puzzle delle panchine prende forma, mentre i club fanno i conti per capire come muoversi sul mercato.

È il caso della Juventus, che prima di acquistare dovrà cedere ma non trova acquirenti per Kean e Kostic. Per Miretti invece si sarebbe fatto avanti il Genoa. Chiesa partirà se non rinnova il contratto, ma le sue richieste economiche, e la cifra chiesta dalla Juve, non sono compatibili col budget della Roma, che vorrebbe l’esterno. In entrata i bianconeri, che devono anche decidere cosa fare con Soulé, puntano sempre Calafiori, anche se è venuta fuori una percentuale da riconoscere dal Bologna al Basilea in caso di cessione del difensore per il quale si sono fatte avanti anche Chelsea, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. E dall’Emilia il convalescente Berardi fa sapere che gradirebbe unirsi alla Vecchia Signora.

In casa Milan, che deve ancora annunciare Fonseca, tiene banco la questione Zirkzee, perché ci sono stati ulteriori contatti fra i dirigenti rossoneri e l’entourage dell’olandese. In casa milanista c’è ottimismo, ma finché non si sblocca la questione dell’altissima commissione richiesta dall’agente del calciatore, 15 milioni di euro, l’affare non va avanti. Anche perché va pagata la clausola da 40 milioni. A Napoli, dove Di Lorenzo si sta convincendo a rimanere mentre per Osimhen c’è l’interessamento di un paio di club sauditi, il nuovo ds Manna cerca Buongiorno del Torino, per il quale è disposto a sborsare 40 milioni, e anche Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid.

A Roma aumenta la suggestione Frattesi, ma l’Inter chiede 45 milioni (anche se il 30 per cento della cifra cui il Sassuolo ha venduto il giocatore ai nerazzurri va girata proprio ai giallorossi, dove il giocatore è cresciuto). Il ds Ghisolfi tiene d’occhio Kalimuendo, attaccante del Rennes. Il Bologna, che cerca di trattenere Saelemaekers (lo vuole il Torino), monitora Wolfe, 22enne terzino sinistro dell’AZ Alkmaar, mentre a Firenze al nuovo tecnico Palladino piace Brescianini, per il quale il Frosinone chiede 15 milioni. L’alternativa è Bondo, francese del Monza (10 milioni). Il Como pensa a Sensi dell’Inter e Boloca del Sassuolo per il centrocampo, e per l’attacco ha fatto un’offerta a Sanchez. La Lazio pensa a Colpani del Monza e Noslin del Verona. Per Luis Alberto all’Al Duhail del Qatar serve il via libera di Lotito. Piace anche El Hannouss del Genk.

