La Roma cade con la Cremonese: Champions a rischio 

Cremonese 2

Roma 1

Cremonese (3-4-3) : Carnesecchi; Ferrari (39’ st Chiriches), Bianchetti, Vasquez; Sernicola (39’ st Ghiglione), Benassi, Pickel (33’ st Galdames), Valeri; Felix (21’ st Meité), Tsadjout (33’ st Ciofani), Okereke. Allenatore Ballardini.

Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla (23’ st Karsdorp); Zalewski (18’ st Solbakken), Cristante (18’ st Matic), Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini (18’ st El Shaarawy), Dybala; Belotti (17’ st Abraham). Allenatore Mourinho.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : 17’ Tsadjout, 26’ st Spinazzola, 38’ st rig. Ciofani).

Note : espulso al 46’ Mourinho; ammoniti Ferrari, Bianchetti, Sernicola, El Shaarawy, Ibanez.

Cremona. La Cremonese si conferma indigesta per la Roma, che cade coi grigiorossi per la seconda volta in stagione (dopo la Coppa Italia) e mette a rischio la qualificazione alla Champions. Per i lombardi è il primo successo stagionale in Serie A: tre punti che valgono il sorpasso sulla Sampdoria al penultimo posto e il -8 dalla salvezza. Per i giallorossi un brutto tonfo, sottolineato anche dall’espulsione di Mourinho che a fine gara ha detto di voler «capire se dal punto di vista legale posso fare qualcosa, non sono pazzo. Piccinini mi ha dato il rosso su suggerimento del quarto arbitro il quale non ha avuto l’onestà di dire come mi ha trattato. Vorrei capire se c’è l’audio di quanto mi ha detto ma non voglio arrivare a dire che è di Torino e domenica giochiamo con la Juve».

