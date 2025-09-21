La Roma batte la Lazio Pellegrini uomo derby 

Lazio 0

Roma 1

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (1' st Lu. Pellegrini), Guendouzi, Rovella (1' st Cataldi), Dele-Bashiru (14' pt Belahyane), Pedro (34' st Noslin), Dia (17' st Castellanos), Zaccagni. In panchina Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Provstgaard, Farcomeni, Pinelli, Isaksen, Cancellieri. All. Sarri.

Roma (3-4-2-1): Svilar, Celik, Mancini, N'dicka, Rensch, Cristante (36' st El Aynouoi), Koné, Angelino (36' st Tsimikas), Lo. Pellegrini (28' st Pisilli), Soulé (28' st Baldanzi), Ferguson (21' st Dovbyk). In panchina Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Sangaré, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Reti: nel pt 38' Pellegrini.

Note: angoli 6-3 per la Roma. Rec. 4'-6'. Ammoniti Ndicka, Gila, espulsi Belahyane e a fine gara Guendouzi. Spettatori 62.000.

Nella partita più sentita per un romano, a sorpresa si rivede in campo dal primo minuto Lorenzo Pellegrini, che ripaga la fiducia di Gasperini con la rete che decide il derby, la quarta nel suo personale palmares. La Lazio esce battuta, ma avrebbe meritato di più. Per la grinta, per il gioco e non ultimo, per il palo centrato da Cataldi nel recupero. Sarri resta pero' con 3 punti dopo quattro partite. In avvio c'è tanta prudenza, fa molto caldo e nessuno vuole sbagliare per primo. All’11’ problema muscolare alla coscia destra per Dele Bashiru, Sarri è costretto ad anticipare il primo cambio: entra Belahyane. La Lazio ci prova, la Roma aspetta con pazienza l'errore degli avversari, che arriva al 38': appoggio sbagliato di Tavares, palla a Soulé e da lui a Lorenzo Pellegrini. Il piazzato del capitano batte Provedel di precisione. La squadra di Gasperini nel recupero costruisce l'occasione del 2-0. il colpo al volo di Rensch, servito dal cross di Angelino, è miracolosamente deviato in angolo da Provedel.

La ripresa

Sarri prova a scuotere i suoi con i cambi: fuori Tavares e Rovella, dentro Luca Pellegrini e Cataldi. La Roma riparte fortissimo e avvolge l'area laziale. Sull'errore dei giallorossi, Dia si divora il pari in contropiede calciando alto. La Lazio non si arrende e, a un quarto d'ora dal termine, Castellanos sfiora il pari con un tiro a giro, fuori di un soffio. Sarri prova la carta Noslin (fuori Pedro), Gasp risponde con Tsimikas e El Aynaoui per Cristante e Angelino. Negli ultimi 10 minuti primi due gialli (Ndicka e Gila) ed il rosso per Belayane (fallo su Kone). Sul palo di Cataldi al 4' di recupero si spegne l'ultima speranza laziale.

