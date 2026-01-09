La Roma attende il sì di Raspadori  

Un mercato ancora povero che stenta a decollare ma con molte trattative avviate e non ancora chiuse. La Juventus non molla Chiesa e intanto sonda la disponibilità del Bologna per la cessione dell’attaccante Castro, ma i felsinei però non vogliono privarsi del 21enne argentino se non di fronte a una offerta irrinunciabile. Piace anche l’esterno belga Carrasco, ex Atletico Madrid da due anni e mezzo all’al Shabab.

La Roma, trovato l’accordo con l’Atletico Madrid, attende il sì definitivo di Raspadori, si muove per Robinio Vaz, attaccante classe 2007 del Marsiglia che piace a mezza Europa, e ha rescisso il contratto con Bove su richiesta dello stesso calciatore. Il 23enne centrocampista - dopo lo stop di oltre un anno fa a seguito del malore in campo e all’impianto di un defibrillatore sottocutaneo - sta per riprendere l’attività agonistica: è vicina la firma con il Watford, che gioca nella Serie B inglese.

L’Inter sta valutando le offerte ricevute per Frattesi, valutato 35 milioni: sulle sue tracce Galatasaray e Nottingham Forest. La Lazio dopo l’arrivo del centrocampista olandese Taylor attende Maldini, sul quale ci sarebbe anche la Juve. Il Lecce ha preso Sadik Fofana: classe 2003, nato in Germania ma di origini del Togo per il quale gioca in Nazionale, è un centrocampista di 192 centimetri con una buona visione di gioco. Il Genoa attende l’arrivo del portiere brasiliano Bento dall’al Nassr: andrebbe a prendere il posto di Leali che, malgrado la ottima partita al Meazza contro il Milan, perderebbe la titolarità. Il Verona ha ceduto in prestito ai portoghesi dell’Arouca centrocampista Yellu: lo spagnolo è arrivato in Veneto la scorsa estate.

RIPRODUZIONE RISERVATA