Il mercato.
10 gennaio 2026 alle 00:09

La Roma attende il sì di Raspadori  

Un mercato ancora povero che stenta a decollare ma con molte trattative avviate e non ancora chiuse. La Juventus non molla Chiesa e intanto sonda la disponibilità del Bologna per la cessione dell’attaccante Castro, ma i felsinei però non vogliono privarsi del 21enne argentino se non di fronte a una offerta irrinunciabile. Piace anche l’esterno belga Carrasco, ex Atletico Madrid da due anni e mezzo all’al Shabab.

La Roma, trovato l’accordo con l’Atletico Madrid, attende il sì definitivo di Raspadori, si muove per Robinio Vaz, attaccante classe 2007 del Marsiglia che piace a mezza Europa, e ha rescisso il contratto con Bove su richiesta dello stesso calciatore. Il 23enne centrocampista - dopo lo stop di oltre un anno fa a seguito del malore in campo e all’impianto di un defibrillatore sottocutaneo - sta per riprendere l’attività agonistica: è vicina la firma con il Watford, che gioca nella Serie B inglese.

L’Inter sta valutando le offerte ricevute per Frattesi, valutato 35 milioni: sulle sue tracce Galatasaray e Nottingham Forest. La Lazio dopo l’arrivo del centrocampista olandese Taylor attende Maldini, sul quale ci sarebbe anche la Juve. Il Lecce ha preso Sadik Fofana: classe 2003, nato in Germania ma di origini del Togo per il quale gioca in Nazionale, è un centrocampista di 192 centimetri con una buona visione di gioco. Il Genoa attende l’arrivo del portiere brasiliano Bento dall’al Nassr: andrebbe a prendere il posto di Leali che, malgrado la ottima partita al Meazza contro il Milan, perderebbe la titolarità. Il Verona ha ceduto in prestito ai portoghesi dell’Arouca centrocampista Yellu: lo spagnolo è arrivato in Veneto la scorsa estate.

ARTICOLI CORRELATI

Orecchioni (Aou Cagliari): «Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno». Massazza (Asl 8): «Sistema in default»

Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt

Al Policlinico e al Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero  
Cristina Cossu
Allevamento

Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte

Stop alle restrizioni. Le associazioni: «Riconquistiamo il mercato, la Francia è ko» 
Riccardo Spignesi
Il caso

Il paese dei centenari non riesce più a trattenere i giovani

A Teulada non si arresta l’emorragia di residenti nella fascia 0-44 anni 
Luigi Almiento
La guida

Neve, piccoli consigli per una gita sui monti

Parcheggi, ristoranti e hotel: Fonni e Desulo attendono i turisti per un weekend da tutto esaurito 
Simone Loi
Venezia

Barman ucciso, la pista del video hot

Cinque giorni prima di sparargli il vigile gli scrisse: «Ti darò la caccia» 
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
La conferenza stampa

Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza»

La premier a tutto campo: con Mattarella non sono sempre d’accordo ma i rapporti restano ottimi 
Crans-Montana

Fermato il titolare del bar della strage

La moglie in lacrime: «Chiedo scusa» Mattarella a Martigny omaggia le vittime 