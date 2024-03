La Roma asfalta il Brighton 

Roma 4

Brighton 0

Roma (4-3-3) : Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola, Cristante, Paredes (27' st Bove), Pellegrini, Dybala (27' st Baldanzi), Lukaku (43' st Azmoun), El Shaarawy (43' st Zalewski). In panchina Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Smalling, Llorente, Sanches, Aouar, Angelino. Allenatore De Rossi.

Brighton (3-4-2-1) : Steele, Igor (30' st Veltman), Dunk, van Hecke, Lamptey, Gilmour (36' st Baleba), Gross, Adingra, Buonanotte (30' st Estupinian), Enciso (1' st Fati), Welbeck ( 36' st Ferguson). In panchina Berbruggen, McGill, Webster, Lallana, Moder, Peupion, Baker-Boaitey. Allenatore De Zerbi.

Arbitro : Letexier (Francia).

Reti : nel pt 14' Dybala, 43' Lukaku; nel st 19' Mancini, 24' Cristante.

Roma. La Roma più bella fa 4 gol al Brighton di De Zerbi, tecnico rivelazione della Premier League entrato nel mirino delle grandi di Europa, e si avvicina ai quarti di Europa League. Il protagonista della serata è De Rossi, capace di arginare la scioltezza di gioco dell'amico-rivale e del suo Brighton e di travolgerlo con trame d'attacco rapide e letali. Il 4-0 finale parla chiaro, in attesa del secondo round De Rossi-De Zerbi giovedì prossimo.

Il match

La Roma parte forte, schiacciando subito l'avversario. Il gol che apre la partita arriva al 14' con Dybala bravo ad infilare Steele su un preciso lancio di Paredes dalla metà campo. Per l'argentino è la prima rete in Europa in questa stagione. La reazione della squadra di De Zerbi è nelle ripartenze veloci, perché la Roma pressa alta e continua a spingere. Al 26' Brighton pericoloso: Welbeck schiaccia di testa un cross dalla sinistra ma Svilar con un intervento prodigioso gli nega il gol. Il Brighton prova a prendere il pallino con un fitto palleggio per trovare spazi in verticale, la Roma quando recupera si affida a sua volta alle ripartenze. Lukaku è in serata. Al 43' su un lancio di Cristante mette pressione a Dunk che sbaglia lo stop sulla linea del fallo laterale e di fatto lo lancia a tu per tu con Steele: sinistro secco sul primo palo e 2-0.

Nella ripresa De Zerbi cambia: fuori Enciso, dentro Fati. Il Brighton si sbilancia, Welbeck su assist di Fati tira alto. Al 19' arriva il 3-0 di Mancini, rapido a sfruttare sotto porta l'errore della linea difensiva inglese, che scatta in avanti su cross di El Shaarawy e lo lascia sul filo per la deviazione in porta: controllo Var, ancora gol valido. Il Brighton barcolla, la Roma ne approfitta con una combinazione rapida che al 24' libera ancora El Shaarawy a sinistra, bel cross di esterno al centro dove Cristante tutto solo schiaccia di testa a rete. È il 4-0 definitivo. Alla mezz'ora De Rossi concede la passarella a uno stanco Dybala, sostituito da Baldanzi, e c'è riposo anche per Paredes, che cede il psoto a Bove. De Zerbi invece gioca le ultime carte, Estupinan e Veltman per Buonanotte e Igor, ma la velocità sulla fasce - da cui De Rossi dovrà guardarsi nel ritorno - non trova mai la stoccata giusta sotto porta. Nel finale qualche fallo di frustrazione degli inglesi, la partita è ormai segnata. Fischio finale e appuntamento a Brighton il 14 marzo.

