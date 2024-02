La Roma all’esame De Zerbi 

Un sorteggio degli ottavi di finale di Europa League fortunato, almeno sulla carta, per il Milan, mentre per la Roma c'è una sfida affascinante con Roberto De Zerbi. L'Atalanta ritrova lo Sporting Lisbona, già rivale nel girone quando la Dea vinse 2-1 in Portogallo.

In Conference, invece, la Fiorentina se la dovrà vedere con il Maccabi Haifa, ma quello che attende i viola è un doppio confronto che riserva delle incognite, visto il quadro internazionale. Gli israeliani per motivi di sicurezza non possono giocare in casa e l'Uefa dovrà quindi indicare una sede alternativa per il match di andata. Intanto Vincenzo Italiano gongola perché due delle potenziali vincitrici della terza competizione europea, Ajax ed Aston Villa, sono state accoppiate e quindi una delle due verrà eliminata.

La Roma

La Roma dovrà vedersela con il Brighton, squadra che De Zerbi è riuscito a portare per la prima volta in Europa, fino a entrare nel mirino del Barcellona per il dopo Xavi. In Premier occupa il settimo posto, che garantirebbe una presenza nelle competizioni continentali anche nella prossima stagione. I Seagulls in estate hanno perso due pezzi da novanta come il campione del mondo McAllister, passato al Liverpool per 42 milioni, e l'altro centrocampista Moises Caicedo, che il Chelsea ha strapagato, versando 116 milioni. I Blues hanno preso dal Brighton anche il portiere Sanchez, per 28,7 milioni. In tutto la scorsa estate i Gabbiani hanno venduto giocatori per 160 milioni, con i quali hanno rifatto la squadra. Così sono arrivati i vari Joao Pedro, brasiliano ex Watford a segno finora 19 volte in tutte le competizioni (6 i gol in Europa League), Barco, Enciso (ora infortunato), l'ex viola Igor Ferguson e Ansu Fati, quest'ultimo in prestito dal Barcellona. Sono andati ad aggiungersi ad elementi che De Zerbi aveva nel frattempo già messo in rampa di lancio, ovvero Buonanotte, Ferguson (talento irlandese di 19 anni) e il giapponese Mitoma. Il modulo è quello del 4-3-3, o a volte del 4-2-3-1.

Il Milan

Come dice il suo vicepresidente onorario Franco Baresi, se il Milan è in forma non teme nessuno. Stefano Pioli e i suoi dovranno fare i conti con lo Slavia Praga, che nella fase a gironi ha vinto il suo in cui c'era anche la Roma e ha sulla panchina quel Jindrich Trpisovsky che con lo Slavia ha vinto tre campionati, quattro coppe nazionali e una Supercoppa. In avanti c'è gente insidiosa, come Mojmír Chytil e Vaclav Jurecka, mentre a dare fantasia c'è un talento dal cognome pesante, Lukas Masopust. In difesa a gennaio è arrivato dal Torino David Zima. Sempre a gennaio è stato acquistato anche Lukas Vorlicky, ex Atalanta.

L'Atalanta

Gasperini ritrova quello Sporting Clube Portugal che ha già incontrato nella fase a gironi pareggiando a Bergamo e vincendo a Lisbona in due sfide che hanno offerto spettacolo calcistico. E così non commetterà l'errore di sottovalutare la formazione allenata da Ruben Amorim, che in patria sta vivendo una grande stagione, con 18 vittorie su 21 partite di campionato e conseguente primo posto in classifica alla pari con il Benfica. Frutto, in primis, del rendimento del bomber svedese Viktor Gyokeres, 29 gol finora in stagione, per il quale l'estate scorsa sono stati pagati 21 milioni di euro al Coventry. In difesa ci sono due “gioielli” come l'ivoriano Diomande e Inacio che piacciono a mezza Europa. Regista di centrocampo è l'ex Lecce Hjulmand, voluto da Amorim, mentre in avanti c'è anche Trincao, ex presunto erede di Cristiano Ronaldo.

La Fiorentina

Il Maccabi Haifa, club la cui rosa ha undici nazionali israeliani e viene valutata complessivamente 26 milioni di euro, in patria ha vinto 15 scudetti e la scorsa stagione in Champions League ha ottenuto uno storico successo (2-0) contro la Juventus, che ora spera di replicare a spese della Viola. L'allenatore è il 38enne Messay Dego, in scadenza a fine stagione, che spera di guadagnarsi la conferma anche tramite un buon cammino in Europa. Ieri, intanto, dagli Usa, il presidente Rocco Commisso, attraverso una lettera in dieci punti e pubblicata sui media del club, ha voluto analizzare il momento della squadra, tornando a ricordare alcuni concetti già sottolineati in passato: «Nessuno mi ha costretto a comprare il club ma è altrettanto certo che nessuno mi costringerà a vendere la Fiorentina ed andar via da Firenze, come avvenne con Dante».

RIPRODUZIONE RISERVATA