La Roma affronta il Feyenoord in una città blindata 

Una parte degli ultras sono in Italia già da martedì e in particolare a Napoli per assistere alla partita tra gli azzurri e il Milan. Gli inquirenti temono anche eventuali gemellaggi con le frange ultras di club locali come avvenuto anche in passato. Gruppi di supporter da Rotterdam potrebbero raggiungere la Capitale oggi anche se per loro c’è il divieto di acquisto del biglietto per la partita. Sono previste attività preventive nelle stazioni ferroviarie, in aeroporti e caselli autostradali oltre che nelle strutture alberghiere.

Anche allora come oggi si doveva disputare una gara di coppa e ieri, vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League, i supporter ospiti hanno postato sui social una foto della piazza e una frase significativa: «Eccoci di nuovo». Prefettura, nell’ambito del Comitato provinciale sull’ordine e la sicurezza, è stato predisposto un piano che vedrà impegnati oltre 1.500 uomini delle forze dell’ordine tra polizia, carabinieri e guardia di Finanza anche in borghese. Un’attività di controllo iniziata ieri col transennamento della fontana e la predisposizione di un presidio lungo tutto il perimetro dell’area, di piazza del Popolo e altre zone del centro.

Roma. Il tifosi del Feyenoord tornano a Roma e in città si dispone il presidio di sicurezza: la Capitale è blindata, troppo freschi i ricordi di quanto accaduto nel febbraio 2015 quando curca 6mila ultras olandesi armati di bottiglie di birra e alcolici si erano scontrati con le forze dell’ordine tra piazza del Popolo e all’interno di Villa Borghese e avevano raggiunto anche piazza di Spagna vandalizzando la fontana della Barcaccia. i poliziotti in assetto antisommossa intervennero con le cariche sotto lo sguardo atterrito di turisti e residenti.

Otto anni fa

Possibili gemellaggi

La gara

Il tutto per una partita di pallone, con la squadra giallorossa che stasera all’Olimpico deve rimontare la sconfitta (1-0) subita all’andata a Rotterdam. Lo stadio sarà pieno e Josè Mourinho spera di avere a disposizione Paulo Dybala, la cui presenza potrà essere confermata solo oggi. Il tecnico è convinto di poter arrivare alla semifinale, e per la Roma sarebbe la terza volta nelle ultime tre stagioni di Coppe europee dopo quelle del 2021 in Europa League e del 2022 in Conference League (poi vinta).

