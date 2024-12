“La roba d’altri” allo Spazio Hermaea 

Si conclude oggi la rassegna teatrale “Botti di Natale”, che ha animato le festività natalizie, allo Spazio Hermaea in Via Santa Maria Chiara 24/a a Pirri. L'iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Origamundi Teatro, ha offerto un ricco programma di spettacoli, spaziando dal teatro per famiglie a pièce drammatiche di grande intensità, riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico.

In scena per la chiusura della rassegna, oggi alle 19.30, la pièce “La roba d’altri”, una produzione Origamundi scritta e diretta da Francesco Civile, con lo stesso regista affiancato dagli attori Filippo Salaris e Ivano Cugia. Lo spettacolo affronta il drammatico tema della delocalizzazione industriale, narrando il conflitto tra scelte aziendali e conseguenze umane, in una storia di coscienza, lotta e cambiamento che tocca corde profonde. Nella nuova produzione della compagnia Origamundi un gruppo di operai si stanzia sul tetto dell’edificio aziendale per protestare contro il consiglio d’amministrazione a causa delle decisioni riguardanti la delocalizzazione e i licenziamenti. Tito è un giovane manager in carriera incaricato di risolvere la situazione, pena il decadimento della promozione. Le volontà dell’azienda sembrano imprescindibili, ma Tito dovrà scontrarsi con un imprevisto che potrebbe cambiare radicalmente la sua vita.

Grazie al contributo della Regione, della Fondazione Sardegna e del Comune, “Botti di Natale” ha proposto un cartellone variegato, capace di soddisfare un pubblico ampio e diversificato, offrendo momenti di divertimento e spunti di riflessione. Per informazioni e prenotazioni, associazioneorigamundi@gmail.com o ai numeri di telefono 347.0166199 e 340.0532366.

RIPRODUZIONE RISERVATA