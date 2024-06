La rivoluzione tra i pali, resta solo Scuffet 

La rivoluzione va di moda nel Cagliari, pronto a cambiare radicalmente il reparto portieri. Simone Scuffet l’unica conferma. Sono ai saluti Boris Radunovic, Simone Aresti e il preparatore Walter Bressan.

Il superstite

Ritorno fortunato in Italia per Scuffet. Per lui 31 presenze di campionato, 55 gol al passivo (peggior ruolino in carriera), tre clean sheet e la conferma a passo di carica anche per la stagione che verrà.

I saluti

Scuffet ha colto l'occasione regalata dall'avvio da incubo di Radunovic, che ha incassato 12 reti nelle prime sette gare, condite da alcune evidenti “papere”. Protagonista nella stagione della promozione, il portiere è scomparso dai radar, fallendo anche il tentativo di rilancio in Coppa Italia. All'ultimo anno di contratto, può anticipare i saluti valutando le offerte che arrivano dalla Serie B (Salernitana in primis) e dalla sua Serbia. Con la Fiorentina ha chiuso la sua avventura col Cagliari anche Aresti. A 38 anni il portiere deve decidere se appendere definitivamente i guanti al chiodo e iniziare a lavorare con le giovanili rossoblù come preparatore o tentare un'ultima avventura sul campo. Ai saluti, infine, anche Bressan, che chiude la sua storia col Cagliari per motivi familiari.

Ricambi

Il Cagliari cerca un dodicesimo e torna di moda il nome del croato Adrian Semper, che ha accompagnato il Como in A con le sue 38 presenze e appena 40 gol al passivo. In ritiro verrà valutato Giuseppe Ciocci, che punta al ruolo di terzo. Per il ruolo di allenatore dei portieri, ruolo scoperto nello staff di Nicola, potrebbe tornare Antonello Brambilla.

