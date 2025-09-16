La rivoluzione fa bene alla Raimond 

La stagione è appena cominciata ma se tre indizi - in questo caso tre pesanti vittorie - fanno una prova, la rivoluzione attuata dalla Raimond Sassari che ha portato a un rinnovamento quasi totale della rosa ha pagato. E il netto successo nella prima della A Gold a Chiaravalle (23-38), assieme al doppio trionfo in Turchia contro lo Spor Toto Sk (36-32 e 42-38) valso il passaggio al 2º turno della Ehf European Cup, ne sono la dimostrazione.

«Siamo molto contenti, tutto è andato come speravamo. La preseason già ci aveva dato buone indicazioni sulla stato di forma e sul valore del roster. Abbiamo cambiato tantissimo e tenuto solamente tre giocatori - Pavani, Delogu e Nardin - e a oggi ci sembra di aver migliorato la rosa rispetto alla scorsa stagione», ha sottolineato il ds rossoblù, Andrea Giordo, «siamo partiti benissimo in campionato battendo il Chiaravalle con uno scarto di 15 reti che non ci aspettavamo. Nel 1º turno di Ehf Cup abbiamo scelto di disputare due match in tre giorni in Turchia per non rinviare troppe partite di A Gold. Ma visto che il nostro cammino europeo continuerà, dovremo farlo».

Nel secondo turno di Coppa, i sassaresi affronteranno gli slovacchi dell’Msk Povazska Bystrica, e disputeranno l’andata al PalaSantoru, l’11 ottobre, e il ritorno in trasferta il 18 ottobre. «In Turchia abbiamo dimostrato di essere più forti, il gruppo è già ben amalgamato e ha voglia di vincere. Sabato disputeremo la quarta trasferta consecutiva, a Siracusa contro una concorrente per i playoff. Una vittoria serve per la classifica ma, in ogni caso, il morale resterà alto».

