La rivoluzione di Truncu is Follas 

Il Consiglio comunale di Assemini ha approvato l’adozione definitiva della variante al piano di risanamento urbanistico di Truncu is Follas. Un atto che giunge come il suggello finale di un percorso avviato ufficialmente nel febbraio 2026 segnando il punto di non ritorno per circa 250 residenti che, per oltre quarant’anni, hanno vissuto in un limbo burocratico.

Quella che era nata come una zona spontanea, incastrata in una “terra di mezzo” tra la Statale 130 e i confini di Elmas, ha finalmente trovato una veste legale definitiva.

La svolta

Il quartiere, che per decenni ha sofferto la carenza di servizi essenziali - dalla fibra ottica alla mancanza di piazze e strutture pubbliche - smette di essere un’isola amministrativa per integrarsi pienamente nel tessuto cittadino.

«Cambieranno concretamente gli standard urbanistici: saranno cedute gratuitamente al Comune le aree per servizi pubblici, verde e parcheggi», ha spiegato il sindaco Mario Puddu, «la viabilità subirà un restyling fondamentale con un collegamento strategico tra via Truncu is Follas e la zona G, prevedendo strade a doppio senso larghe 8 metri e marciapiedi su entrambi i lati. I nuovi comparti “Cittadella” permetteranno finalmente il completamento edilizio del quartiere con tipologie a schiera o in linea».

L’iter

Un traguardo raggiunto grazie alla sinergia tra amministrazione e comitato di quartiere. Anche il consigliere di opposizione Diego Corrias ha espresso grande soddisfazione: «Un giorno importante per il quartiere. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una delibera in qualche modo storica: è stata adottata in via definitiva la variante al piano di risanamento urbanistico. Senza entrare nel merito tecnico, questa delibera scioglie un ginepraio amministrativo e urbanistico che ha impegnato diverse Giunte e i nostri uffici comunali per anni, fa chiarezza sulla pianificazione del territorio, pone le basi per un eventuale sviluppo ordinato del quartiere e soprattutto dà finalmente certezze ai cittadini residenti che da oggi possono sentirsi meno asseminesi di “serie B”».

Nonostante l’entusiasmo resta alta l’attenzione sulla sicurezza idrogeologica: la variante è stata infatti costruita su studi tecnici che garantiscono l’invarianza idraulica. Assemini chiude così il cerchio, trasformando decenni di attesa in pianificazione concreta.

Santa Lucia

Ma la stessa sessione consiliare ha impresso un’accelerazione decisiva anche al comparto 2 del P.In 4 di Santa Lucia attraverso l’adozione definitiva del piano attuativo. È la seconda, fondamentale puntata di un progetto urbanistico che consolida la pianificazione del territorio asseminese chiudendo partite aperte da tempo.

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