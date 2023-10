La rivoluzione di San Benedetto  

Non è un documento di pianificazione. Non impone niente. Per le regole e le norme c’è già il Puc. Ma per San Benedetto e tutta quell’area che va da via Bacaredda a via San Rocco (dove c’è il mercato) e abbraccia l’ex mobilificio Marino Cao può essere l’inizio di una rivoluzione. Quello che fa la proposta di delibera discussa ieri in commissione Urbanistica è mettere a disposizione uno strumento che indica le potenzialità dell’area strategica da valorizzare. Nel farlo dà dei “suggerimenti”, anzi precise linee di indirizzo. Per esempio come investire gli oneri di urbanizzazione di nuovi edifici residenziali in un sottoparco di collegamento con l’area del mercato, in una grande piazza con tanto verde e arredi urbani, servizi, piccole attività commerciali (di quartiere, per intendersi) e un’area dedicata ai parcheggi. Il “cuore” della rigenerazione urbana di questo quadrante sarà il nuovissimo mercato di San Benedetto, sul quale il Comune comincerà a lavorare nella primavera del 2024 dopo aver completato il trasferimento degli operatori nella struttura temporanea di piazza Nazzari. Ma attorno c’è questa grande area privata, oltre undicimila metri quadrati, un tempo sede dello storico mobilificio Marino Cao, che i privati e l’amministrazione intendono riqualificare.

L’iter

La società proprietaria ha presentato un piano attuativo che però non ha ricevuto l’ok tecnico da parte degli uffici del servizio pianificazione per mancato rispetto di alcuni criteri previsti dal piano urbanistico. Un problema solo tecnico, quindi. Non sostanziale. Ed è per questo motivo che nonostante quel parere preventivo negativo adesso l’amministrazione prova a tracciare la strada affinché la società possa ripresentare il piano secondo le linee guida. «Quell’area è strategica per la città», spiega il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Giorgio Angius, «perché rappresenta una cerniera tra il quartiere storico di Villanova e San Benedetto». Il concetto lo ribadisce Antonello Angioni, presidente della commissione Urbanistica: «La proposta di delibera esaminata ieri in commissione non si limita a certificare la non conformità del parere tecnico preventivo del piano ma, tenuto conto della rilevanza strategica dell’area, indica alcune prescrizioni affinché si possa trasformare l’area nel rispetto di una visione di città sostenibile», aggiunge.

Le novità

Già nel 2016 l’area dell’ex mobilificio era stata oggetto di un parere preventivo per la sua riqualificazione: quel piano aveva ricevuto l’ok ma era condizionato al rispetto di tutta una serie di prescrizioni alle quali poi il soggetto proponente non diede più corso. E così quell’idea si arenò.Oggi si ripresenta, con una serie di novità. Quali? «La nostra idea non è quella di riempire l’area solo con edifici residenziali», ci saranno anche quelli, certo, nel rispetto delle volumetrie consentite, dove oggi c’è il vecchio capannone industriale, «ma “costruire” uno spazio con servizi per la città» che tenga conto dei caratteri paesaggistici del versante di Villanova interessato, per esempio, «e spazi per la socialità, la cultura, etc.», dice ancora Angius.

Futuro

Guido Portoghese (Pd) spiega che «è vero, quell’area è strategica e proprio per questo motivo va ripensata al meglio, disegnando, per esempio, soluzioni per rendere più accessibile la zona ma anche aree di sosta per le auto, una parte privata e una parte pubblica. un’area che collega servizi culturali e dove è vico il tessuto economico della città», aggiunge.

Siamo solo all’inizio, ma insomma per San Benedetto il futuro è già cominciato. «La trasformazione di quest’area potrebbe essere la migliore occasione per dedicare uno spazio pubblico all’industriale Marino Cao», conclude Angioni, «che è stato uno dei grandi protagonisti dello sviluppo di Cagliari».

