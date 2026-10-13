La rivoluzione delle terapie ADC 

Gli ADC nel carcinoma mammario

Gli ADC stanno rivoluzionando le terapie oncologiche: nello stesso farmaco si uniscono la precisione degli anticorpi monoclonalialla potenza di un chemioterapico. Nel 1907 Paul Ehrlich ipotizzò la creazione di una “pallottola magica”, capace di colpire solo le cellule malate. Sulla scia di quella immaginifica idea, sono oggi disponibili importanti antitumorali. Il Deruxtecan è utilizzato nel carcinoma mammario HER2 positivo metastico, ma anche nelle forme con minore espressione dell’HER2. Il Sacituzumab, invece, si usa nel carcinoma mammario triplo negativo, e in quello con negatività dell’HER2 e positività dei recettori ormonali.