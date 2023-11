La rivoluzione delle insegne 

Duecento pagine per tutelare il decoro urbano in barba alla libertà creativa imprenditoriale. Secondo i consiglieri comunali del Pd, il nuovo regolamento per mettere ordine tra insegne e cartelloni pubblicitari, all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale (mercoledì) è “liberticida”. Illustrato dai dem in una conferenza stampa, il Piano disegna nuove forme, dimensioni, materiali, posizionamento e colori delle affissioni pubblicitarie delle attività, dividendo in sette zone l'ambito di applicazione delle norme. Più stringenti nel centro storico, per gli edifici che ricadono nel Piano particolareggiato, compreso San Pantaleo, e nelle zone turistiche di Porto Rotondo, Marinella, Pittulongu, Murta Maria e Portisco, in tutto il territorio comunale le regole vietano insegne al neon, proiettate o dipinte sui muri, a luce intermittente, con messaggi scorrevoli e a bandiera, tranne per le farmacie (un'unica croce verde), i rivenditori di tabacchi e i distributori di carburante. Tutte devono essere inserite all'interno di infissi o vetrine, fatta eccezione per quelle nelle aree commerciali Basa, Poltu Quadu, Sa Marinedda e in Zona industriale in cui possono stare anche sopra l'infisso, devono essere contenute in massimo due righe. Vietato affiggerle dal terzo piano in su, dove è possibile sostituirle con una targa. Banditi cavalletti per promuovere menu e servizi e pre insegne con l'indicazione della sede delle imprese. Consentite le vetrofanie ma in scala di grigio, beige e rosa Pantone.

Le critiche

«Un regolamento calato dall'alto che omologa e castra la libertà espressiva degli imprenditori, mortificati dai colori imposti dal sindaco: a oggi, non c'è una sola insegna a norma di questo piano», dice la capogruppo Ivana Russu, che invita Nizzi a convocare le associazioni di categoria. Una richiesta avanzata anche dal consigliere, Rino Piccinnu, che promette battaglia a fianco degli esercenti: «Chiediamo che venga convocato un tavolo tra imprenditori e amministrazione comunale e che la delibera venga ritirata». Per la collega, Maddalena Corda, «è l'ennesimo sopruso del sindaco il quale decide da solo delle sorti dell'imprenditoria». Chiama in causa i due assessori Monni (Urbanistica) e Sanna (Attività produttive), il segretario cittadino del PD, Pietro Spano, che definisce il provvedimento «un atteggiamento di politica comunista dell'est».

