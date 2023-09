La rivoluzione della viabilità 

«Vogliamo creare una viabilità più fluida e sicura». Carlo Sardara, assessore alle Infrastrutture e Mobilità, pronuncia l’intento sullo sfondo di una Porta Utzeri congestionata dall’ingorgo di vetture e assordata dai clacson. Siamo al centro storico, sull’asse che collega ingresso e uscita della città, e in uno dei cinque snodi interessati dalle prossime realizzazioni di altrettante rotatorie. Di pochi giorni fa l’annuncio dell’approvazione in giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica, slancio intermedio verso l’opera, il centro intermodale, che muterà i destini di uomini e donne al volante, come di autisti e passeggeri ma anche pedoni, sassaresi e non.

La nuova viabilità

«Questa rotatoria - indica Sardara l’incrocio tra via delle Conce, viale Regina Margherita, via Coppino e, appunto, Porta Utzeri - farà defluire il traffico da tutte queste strade lasciando alla sua sinistra il percorso della metrotranvia». Che intanto, passando, scorre allungandosi verso il punto su cui sorgerà l’altra costruzione, all’altezza di via dei Gremi. Crocevia di transiti che si vuole dividere alleggerendone il peso, e disposta a poche decine di metri dall’ulteriore futura “isola”, quella di Santa Maria, destinata a sciogliere la matassa di mezzi, spesso pesanti, provenienti da via Padre Zirano, via XXV Aprile e da Predda Niedda. Con quest’ultima direttrice ristretta, all’ultimo miglio, da un sottopasso. «Ma ne realizzeremo uno che non farà più convivere i pedoni con lo smog». E i cantieri dovranno, non ultimo, ripristinare il basolato, semisommerso nel frattempo dagli anni e dal bitume, e dar vita a isole spartitraffico in granito.

Porta Sant’Antonio

Poi la rotatoria di via San Paolo con l’eliminazione dell’attuale incrocio a raso, e infine l’ultima, nell’area di Porta Sant’Antonio, in prossimità del dopolavoro ferroviario. «Questa però - precisa l’assessore - non farà parte del centro intermodale perché stralciata, rientra invece nel Pinqua, Programma della qualità dell’abitare”. Anche qui la logica consiste nell’inglobare le corsie in uscita, e diminuire così l’impatto degli autoarticolati. Ed ecco i tempi per questa partita da 7 milioni e 800mila euro: «L’assegnazione dei lavori all’impresa vincitrice sarà nella primavera 2024 e la conclusione entro il 2026». E, come conclude Sardara, «non si tornerà indietro».

