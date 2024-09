La rivoluzione del Cus Cagliari: «È l’anno zero» 

«Per il Cus Cagliari questo è un doppio anno zero. Per la società che ha rivoluzionato la squadra, e per me che vivrò la prima esperienza lontano dal Piemonte». Così Lorenzo Simeon, 49 anni a ottobre, il coach che guiderà il Cus Cagliari nella seconda stagione in serie A3 di volley. Della squadra che ha conquistato da matricola un posto nei playoff restano Michele Marinelli e capitan Michael Menicali, vincitore del circuito estivo di beach volley.

Nuovi arrivi

Sono arrivati atleti giovani e con esperienza in serie A2. Come il palleggiatore Leonardo Bristot, 22 anni, l’opposto Morgan Biasiotto, 21 anni, provenienti rispettivamente da Cuneo e Aversa. Esperienza in A2 con Lagonegro per il libero Omar El Moudden, 21 anni, l’anno scorso in B con Reggio Calabria. Pietro Galdenzi, centrale di 20 anni, ha conquistato nell’ultima stagione la promozione in A2 con il Fano. Gli altri neorossoblù sono Stefano Gozzo, schiacciatore di 29 anni, Victor Zivojinovic palleggiatore, 25 anni e un campionato di B vinto con Sarroch. Il ventenne centrale Ernesto Rascato, Federico Ciardo, 21 anni, palleggiatore, e Donato Chialà, classe 1998 proveniente dalla Stella Azzurra Sestu. E gli altri giovani che a più riprese assaggeranno l’aria della prima squadra come Marco Stefano Piludu, Gabriele Sciarretti, Giuseppe Sanna e Bresat Bresa.

L’allenatore

Le ultime due stagioni in A3 con Savigliano, i playoff e la chiamata del Cus Cagliari: «Avevo bisogno di nuove sfide. Che condivido con il Cus, con un gruppo da costruire. Coscienti che con tante novità non ci sono obiettivi stringenti, ma c’è da continuare un percorso di crescita e di miglioramento continuo, per la società e per i giocatori. Per questo abbiamo iniziato gli allenamenti il 19 agosto, per avere tempo per conoscerci e creare un gruppo solido e affiatato». Il campionato sarà più corto: «Dieci squadre e non tredici come l’ultima stagione. Significa che il livello sarà ancora più alto. Ho trovato ambiente, società e strutture che ci consentono di lavorare bene. Oltre un vivaio in fermento. E per dare una spinta a tutto il movimento, programmeremo allenamenti itineranti, una volta alla settimana saremo ospiti di società della provincia».

