La rivoluzione degli impianti sportivi 

Nuovi spazi per lo sport a scuola, la riqualificazione dell’impianto di Arixi e il potenziamento delle strutture comunali di via Brodolini.

Senorbì prosegue il programma di interventi dedicati agli impianti sportivi con investimenti che puntano ad ampliare le possibilità di pratica per gli studenti, le associazioni e l’intera comunità.

I fondi

L’ultimo finanziamento ottenuto dal Comune ammonta a 301.875 euro, assegnati dal ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del programma nazionale “Scuola e competenze 2021-2027”. Le risorse serviranno a realizzare un nuovo campo sportivo polivalente negli spazi esterni della scuola media dell’istituto comprensivo Generale Luigi Mezzacapo.

Un intervento che consentirà di dotare il plesso scolastico di una struttura moderna e attrezzata ampliando gli spazi a disposizione per le attività motorie e sportive degli alunni.

Comune

Il progetto però è più ambizioso. Durante le lezioni il campo sarà utilizzato dagli studenti, mentre nelle altre fasce orarie potrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive e dei cittadini. L’obiettivo è trasformare un’area esterna della scuola in uno spazio fruibile anche dalla comunità.

«Investire nella scuola e nello sport significa investire nella crescita dei nostri ragazzi e nella qualità della vita dell’intera comunità», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu.

Frazione

Un altro intervento significativo riguarda gli impianti sportivi della frazione Arixi, per i quali è previsto un investimento complessivo di un milione di euro. Il progetto di riqualificazione, già inserito nel piano di fattibilità tecnico-economica approvato due anni fa dalla Giunta, entra in una nuova fase con il via libera del Consiglio comunale alla richiesta di un mutuo da 110mila euro alla Cassa depositi e prestiti.

La somma servirà a coprire la quota di cofinanziamento a carico dell’amministrazione. Il finanziamento avrà una durata di vent’anni e un tasso fisso, con una spesa annuale stimata in circa 14mila euro.

In conclusione

Nel programma di ammodernamento delle strutture sportive cittadine rientra anche l’intervento negli impianti comunali “Renato Sirigu” di via Brodolini, dove i lavori si stanno avviando alla conclusione. Il progetto prevede la realizzazione di due campi da padel, uno coperto e uno all’aperto, ai quali si aggiungono gli spazi destinati al beach tennis e al beach volley.

In programma anche la ristrutturazione del campo da calcetto, il rinnovamento della tribuna spettatori e la sistemazione della viabilità circostante. Gli interventi interessano dunque diverse aree del territorio e puntano ad ampliare l’offerta di strutture a disposizione di giovani, famiglie e associazioni.

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