La rivoluzione comunitaria del Suncity run club 

Ogni domenica, un gruppo di ragazzi si ritrova con le scarpe da running ai piedi, il sorriso stampato in volto e un obiettivo comune: correre insieme. Non importa la velocità, non importa l’esperienza: il motto è «andare al passo dell’ultimo». Così funziona il Suncity run club, una comunità sportiva nata in città dall’idea di due amici, Manfredi Giovanni Seu, 28 anni, e Stefano Meleddu, 27, che in pochi mesi ha trasformato la corsa da attività solitaria a rituale collettivo fatto di inclusività, amicizia e socialità.

Domenica scorsa, con 48 runner al via, il gruppo ha tagliato il suo primo grande traguardo, sfiorando quota 50 partecipanti. E mentre la comunità cresce anche online, con oltre 1900 follower su Instagram e contenuti virali su TikTok, tra il Poetto e le strade del centro prende forma una vera e propria “mandria” di zebra runner, simbolo di unità e libertà.

Nuovi amici

«La corsa è stata un pretesto per conoscere persone nuove e stare bene insieme» racconta Manfredi, nato e cresciuto nel capoluogo sardo. «Mi ha aiutato fisicamente e mentalmente, e ho voluto condividerlo con gli altri». Stefano, conosciuto da tutti come Stewie, è l’anima instancabile del progetto: «Ci siamo detti: se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo farla a modo nostro. Così è nato Suncity». Inclusività e motivazione guidano ogni corsa: cinque chilometri alla portata di tutti, tra stretching iniziale, defaticamento finale e un rinfresco con frutta e succhi. Per i “dogs”, i più allenati, durante la settimana si aggiungono corse più impegnative, trekking, calcetto, arrampicata e altre attività sportive. Il cuore pulsante è un gruppo WhatsApp dove i membri condividono progressi e incoraggiamenti. «La zebra è il nostro simbolo» spiega Manfredi. «Un animale libero, che in mandria si protegge».Alla crescita della community contribuiscono anche Davide Fresu e Marco Cadeddu, che curano i contenuti digitali. «Mi sono unito al progetto da neofita, e ho trovato un’energia incredibile» racconta. «La risposta a tutto è Suncity». Marco aggiunge: «Chi vive a Cagliari deve conoscerli, il loro spirito è contagioso».

Marco Murgia sottolinea l’importanza dello spirito di squadra: «Si sta uniti e nessuno viene lasciato indietro». Francesco Lusso, che prima correva da solo, ha trovato un nuovo stimolo: «Ho unito lo sforzo fisico alla compagnia». E Letizia Rombi, alla sua prima esperienza con la corsa, racconta: «L’ambiente inclusivo mi ha spinto a tornare, anche se sono lenta, mi hanno sempre motivata».

Il futuro è ancora tutto da scrivere, tra l’idea di una corsa ecologica al Poetto, un evento sportivo-musicale e la nascita di un’associazione no profit. Intanto, a Cagliari, ogni domenica c’è un nuovo appuntamento con lo sport e con la comunità: basta allacciare le scarpe e unirsi alla mandria di Suncity.

RIPRODUZIONE RISERVATA