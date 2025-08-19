VaiOnline
Il fenomeno
20 agosto 2025 alle 00:14

La rivoluzione comunitaria del Suncity run club 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ogni domenica, un gruppo di ragazzi si ritrova con le scarpe da running ai piedi, il sorriso stampato in volto e un obiettivo comune: correre insieme. Non importa la velocità, non importa l’esperienza: il motto è «andare al passo dell’ultimo». Così funziona il Suncity run club, una comunità sportiva nata in città dall’idea di due amici, Manfredi Giovanni Seu, 28 anni, e Stefano Meleddu, 27, che in pochi mesi ha trasformato la corsa da attività solitaria a rituale collettivo fatto di inclusività, amicizia e socialità.
Domenica scorsa, con 48 runner al via, il gruppo ha tagliato il suo primo grande traguardo, sfiorando quota 50 partecipanti. E mentre la comunità cresce anche online, con oltre 1900 follower su Instagram e contenuti virali su TikTok, tra il Poetto e le strade del centro prende forma una vera e propria “mandria” di zebra runner, simbolo di unità e libertà.

Nuovi amici

«La corsa è stata un pretesto per conoscere persone nuove e stare bene insieme» racconta Manfredi, nato e cresciuto nel capoluogo sardo. «Mi ha aiutato fisicamente e mentalmente, e ho voluto condividerlo con gli altri». Stefano, conosciuto da tutti come Stewie, è l’anima instancabile del progetto: «Ci siamo detti: se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo farla a modo nostro. Così è nato Suncity». Inclusività e motivazione guidano ogni corsa: cinque chilometri alla portata di tutti, tra stretching iniziale, defaticamento finale e un rinfresco con frutta e succhi. Per i “dogs”, i più allenati, durante la settimana si aggiungono corse più impegnative, trekking, calcetto, arrampicata e altre attività sportive. Il cuore pulsante è un gruppo WhatsApp dove i membri condividono progressi e incoraggiamenti. «La zebra è il nostro simbolo» spiega Manfredi. «Un animale libero, che in mandria si protegge».Alla crescita della community contribuiscono anche Davide Fresu e Marco Cadeddu, che curano i contenuti digitali. «Mi sono unito al progetto da neofita, e ho trovato un’energia incredibile» racconta. «La risposta a tutto è Suncity». Marco aggiunge: «Chi vive a Cagliari deve conoscerli, il loro spirito è contagioso».

Marco Murgia sottolinea l’importanza dello spirito di squadra: «Si sta uniti e nessuno viene lasciato indietro». Francesco Lusso, che prima correva da solo, ha trovato un nuovo stimolo: «Ho unito lo sforzo fisico alla compagnia». E Letizia Rombi, alla sua prima esperienza con la corsa, racconta: «L’ambiente inclusivo mi ha spinto a tornare, anche se sono lenta, mi hanno sempre motivata».

Il futuro è ancora tutto da scrivere, tra l’idea di una corsa ecologica al Poetto, un evento sportivo-musicale e la nascita di un’associazione no profit. Intanto, a Cagliari, ogni domenica c’è un nuovo appuntamento con lo sport e con la comunità: basta allacciare le scarpe e unirsi alla mandria di Suncity.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Caso Sorgia, alta tensione nella Lega

I delusi accusano: «I sardi non contano». Partito fuori dalla Regione, fine di un’epoca 
Alessandra Carta
Il dibattito

«Insularità, non ci sono più alibi»

I Riformatori scrivono a Stato e Regione: «La Sicilia ha il ponte, noi nulla» 
Lorenzo Piras
Il caso

«De Martino-Tronelli, è revenge porn»

L’esposto dei legali dello showman. I Pm ipotizzano l’accesso abusivo 
La guerra

Mosca continua a bombardare Civili uccisi, colpita Zaporizhzhia

Lanciati dieci missili e 270 droni, notte di terrore in 16 località 