La rivolta di Guspini: no alla centrale solare tra le rovine di Neapolis 

Se in Marmilla piovono richieste per parchi eolici, nel vicino Campidano, Guspini, con la sua vocazione agrozoopastorale, si trova sotto pressione da mesi a causa di progetti agrivoltaici per oltre 900 ettari e con quasi un gigawatt di potenza, primato per i comuni del Sud Sardegna. Progetti pronti a strappare territorio utile per lo svo sviluppo e l’economia. Di recente, è disponibile la documentazione del progetto "Green and Blue Su Soi Abc" (presentato da Sf Grid Parity I srl.), potente 152,7megawatt. Questi pannelli saranno distribuiti tra Guspini (162 ettari) e San Nicolò d’Arcidano (90 ettari nell’Oristanese). Parte di questi futuri specchi agrivoltaici rientrano in ambito costiero, siti di interesse comunitario, Zps e vicino alle rovine archeologiche dell’antica città di Neapolis, situata al limite meridionale del Golfo di Oristano. Le autorità locali si preparano a contrastare questa «ulteriore azione speculativa sul territorio».

Il progetto

Laura Cadeddu, del comitato “No Megacentrale”, definisce il progetto come «un assalto guidato da precise logiche di mercato spinte dalle risorse del Pnrr e da adattamenti normativi funzionali alla buona riuscita, a discapito di altre risorse non rinnovabili». Il sindaco di Guspini, Giuseppe De Fanti aggiunge: «Questi progetti sono opera di multinazionali estere supportate da mediatori locali senza scrupoli e falsi imprenditori agricoli attratti dal denaro, pronti a sacrificare territorio e risorse future». Il progetto è suddiviso in tre parti: il corpo A, è nel territorio di Guspini, «equivale a più di 40 campi da calcio - aggiunge l’assessore Marcello Serru - ed è situato tra il parco comunale di Gentilis in concessione all’agenzia Forestas, l’area archeologica di Neapolis e lo stagno di San Giovanni, nel raggio di 5 chilometri da alcune aree Zps e Sic come Corru S'Ittiri, gli stagni di Marceddì e Is Arenas S'Acqua e S'Ollastu». Prevista una produzione annua di 132 milioni e 842.062 chilowattora, quasi pari al doppio del fabbisogno energetico di Guspini: «Questo dato fa riflettere ed è normale che ci sia forte preoccupazione per le finalità che hanno queste opere, soprattutto se sommato agli altri impianti presentati», specifica Serru.I corpi B e C si trovano nel territorio di San Nicolò d'Arcidano. Nei corpi A e C sono previste coltivazioni di ulivi, mirto e fienagione su 103,07 ettari. La lunghezza totale dei cavidotti è di 29,72 chilometri. Il progetto è diviso in due parti: agrivoltaico da 152,7megawatt di picco e industriale da 46,71megawatt di picco, «nonostante nella denominazione progettuale venga ascritto al solo agrivoltaico», continua Cadeddu.

Le reazioni

Il primo cittadino De Fanti riconosce l'importanza delle energie rinnovabili: il suo Comune ha avviato le procedure per la costituzione di una comunità energetica. Tuttavia, ritiene che il progetto sia una deturpazione per il paesaggio: «Occupa un'intera vallata e impone 15 chilometri di scavi per interrare i cavi che portano alla futura grande stazione elettrica vicino al paese – dichiara – condizionando le colture agricole». A Guspini è battaglia: l'amministrazione comunale aveva già diffidato una ditta interessata a proporre un progetto agrivoltaico di quindici ettari nei pressi del paese, tra la Statale 126, asse mediano e viale Di Vittorio: «Un impianto fotovoltaico dentro il paese è una provocazione», ha dichiarato De Fanti.

Simona Cogoni, del gruppo di minoranza Impari, evidenzia: «Da un lato, i proprietari terrieri che cercano profitti, dall’altro ostacoli burocratici e culturali impediscono lo sfruttamento agricolo e turistico del terreno. È necessario normare e controllare la speculazione energetica: la Regione deve tutelare gli interessi dei sardi e dell’Isola». Serru avverte anche dei rischi della speculazione energetica e della gestione degli impianti a fine vita: «Il passato minerario ci ha lasciato l’onere della messa in sicurezza e delle bonifiche dei siti dismessi».

RIPRODUZIONE RISERVATA