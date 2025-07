La rivolta dell’Ogliastra: «Non vogliamo i vaccini» 

Gli allevatori si sentono vessati da anni di crociate contro epidemie varie che, a turno, hanno colpito pecore e maiali. Prima la lingua blu, la peste suina africana. «Vogliono distruggere completamente il settore: prima le capre, poi le pecore e i maiali e ora le mucche». Stefano Arzu è un allevatore di Talana che, da anni, è in prima linea per tutelare gli interessi di un comparto su cui ciclicamente piombano emergenze sanitarie e di conseguenza tengono in ostaggio gli allevamenti e minano la continuità delle relative attività commerciali. L’Ogliastra, finora, è esente da casi. Dal suo allevamento di Arbuleu, dove alleva un migliaio di capi fra mucche, maiali e capre, alza le barricate sui vaccini: «La politica regionale vuole obbligarci a vaccinare le mucche. Non sono favorevole, ma proprio per nulla: lo provino prima sulle loro bestie, se ne hanno. Dal 2001 hanno iniziato con il vaccino alle capre, poi alle pecore, poi ai maiali e ora iniziano con le mucche: è una continua vessazione per distruggere le aziende».

La rivolta

La dermatite nodulare colpisce i bovini e i bufali ma non l’uomo, né direttamente né attraverso il consumo di carne o latte. È una malattia contagiosa e rientra tra quelle di categoria A, cioè malattie che non sono normalmente presenti nell’Unione europea e che, in caso di insorgenza, richiedono l’eradicazione immediata. «Parlano di vaccinazione collettiva dei capi, ma eventualmente - sostiene l’allevatore di Talana - non sarebbe più corretto vaccinare solo quelli infetti. Nelle nostre aziende ci sono risorse investite, c’è il lavoro di una vita. Dicono che per chi si rifiuta arriveranno sanzioni o toglieranno i premi. Li aspettiamo in ovile». Arzu si sfoga ma puntualizza: «Il mio sfogo non è contro le associazioni di categoria, come la Coldiretti con cui abbiamo sempre condotto battaglie per il settore, ma contro il sistema politico che è sempre stato assente per tutelare il comparto agricolo». Andrea Loddo è proprietario di un allevamento alla periferia sud di Tortolì. Possiede pezzate rosse. Produce latte e derivati. «Speriamo che la dermatite non arrivi da queste parti. Non abbiamo, al momento, altre informazioni sulla questione». L’allevatore nei mesi scorsi, ha inaugurato un mini caseificio.

La Copagri Ogliastra è, in primis, vicina agli allevatori». Lo afferma il presidente, Roberto Mura. «A oggi il quadro sanitario nella nostra provincia è stabile e non presenta casi di dermatite. La vaccinazione d’obbligo non è gradita a molte imprese agricole e nostro malgrado ci vediamo costretti, a volte, a dibattiti scontrosi tra allevatori della confederazione stessa. Nulla per una confederazione agricola conta più del parere imprenditoriale e chiarisco agli allevatori che la Copagri non trascende dal potere politico o da dirigenti sanitari».

Una commissione

Mura presenta le richiesta dell’associazione: «L’istituzione di una commissione agricola provinciale provvisoria per valutare la criticità locale insieme alle associazioni, Asl e istituzioni locali, il declassamento della Lsd a categoria inferiore da quella A, in considerazione del fatto che l’assessorato alla Sanità ha affermato in più occasioni che si tratta di una malattia virale a basso contagio. Con il declassamento si entra in altre norme sanitarie che porterebbero a una più tranquilla gestione degli allevamenti, senza abbattimenti massivi, con misure meno restrittive eliminando l’opzione del "vaccino vivo"».

