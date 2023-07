La rivolta delle società sportive 

Allenamenti concentrati in tre giorni alla settimana per sei ore consecutive e nuove regole sull’utilizzo degli impianti comunali. Sono le disposizioni contenute nel nuovo regolamento sulle attività sportive approvato dal Consiglio comunale con il voto contrario della minoranza.

La protesta

«Una scelta tecnica superficiale e inadeguata alle esigenze del nostro gruppo sportivo che conta 200 iscritti e che nel 2023 ha già ottenuto tre titoli regionali di società e sei individuali – commenta Michela Farina presidente del Gs Atletica Dolianova – queste nuove disposizioni danneggiano i nostri atleti, giovani e meno giovani».

Una dura presa di posizione alla quale replica l’assessora allo Sport Marianna Scioni: «Le modifiche al regolamento, elaborate dalla commissione, tengono conto di tutte le realtà sportive del paese sulla base degli spazi disponibili. Il provvedimento è stato oggetto di attente valutazioni e verifiche di cui la minoranza era pienamente al corrente».

Il dibattito

Eppure, durante la discussione in Consiglio, la consigliera Stefania Frigau aveva presentato un emendamento che prevedeva più giorni a disposizione delle società e almeno quattro ore giornaliere per gli allenamenti. «Il voto contrario al nuovo regolamento da parte della minoranza mi lascia perplessa – sottolinea Marianna Scioni – in Consiglio hanno presentato un emendamento ma in Commissione hanno votato a favore senza chiedere correzioni».

Le società

Chi invece esprime perplessità sul metodo utilizzato sono le altre associazioni sportive del paese: «Non discuto le nuove disposizioni perché ancora non le ho lette – afferma Pino Tatti presidente dell’Accademia Dolianova Scuola Calcio– avrei gradito però una consultazione preventiva. Questo non c’è stato e mi dispiace molto». Cade dalle nuvole anche Giulio Milia, presidente della Nuova Dolia Atletica «Non ne ero al corrente. Quando saranno assegnati spazi e orari valuteremo come muoverci. Spero di non essere costretto a spostarmi, con i miei atleti, nei paesi limitrofi».

Prove di dialogo

Intanto dal Gs Atletica Dolianova arriva una proposta: «Chiediamo al Comune di riaprire il confronto – dice la presidente Michela Farina – si potrebbero prevedere delle fasce d’orario divise tra mattina e pomeriggio per darci la possibilità di allenarci tutti i giorni».

«Nessun problema – replica l’assessora Marianna Scioni – siamo sempre disponibili all’ascolto per venire incontro alle esigenze di tutti».

