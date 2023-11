La rivolta delle comunità terapeutiche 

Non li cacciano per decreto: li mandano via per delibera, approvata dalla Giunta regionale, che d’un tratto ha messo fuori regola il 65 per cento degli operatori delle comunità terapeutiche accreditate dalla Regione. Almeno, così la vede il Ceas, cioè il Coordinamento delle comunità terapeutiche, che a questo punto chiede un’audizione urgente alla commissione Sanità del Consiglio regionale. In una nota più preoccupata che polemica, il Ceas parla di «emergenza scaturita dalla recente delibera della Giunta sui requisiti di accreditamento della Regione per le strutture riabilitative» e precisa che, a perdere il posto, dovrebbe essere ben oltre la metà del personale sono contratto a tempo indeterminato: sarebbe necessario sostituirlo con lavoratori che hanno nuovi titoli professionali. Che peraltro, sostiene il Ceas, in Sardegna nemmeno esistono, quantomeno non in numero sufficiente. Ecco perché impugnerà la delibera.

Padre Morittu

Un bel pasticcio, secondo le Comunità. A sottolinearlo è anche padre Salvatore Morittu, il decano del settore con 43 anni di esperienza sul campo di battaglia delle tossicodipendenze a “Mondo X-Sardegna”, da lui fondata. «Mai ho vissuto una stagione come questa», premette padre Morittu, «aumentano gli spacciatori, le droghe e gli assuntori. I due pilastri che vigilano sul territorio, Serd e comunità terapeutiche, sono in profonda crisi. Non siamo nell’agenda politica e si scrivono le leggi senza interpellare chi si occupa di questi problemi ogni giorno».

La presidente

La presidente del Ceas è amareggiata: «Questa politica non ascolta più nessuno», sospira Giovanna Grillo, «inoltre dimostra di non conoscere o comunque non applica le leggi vigenti. È gravissimo, le comunità rappresentano la partecipazione democratica a un processo sociale delicatissimo».

Gli operatori

Nel Coordinamento sono tutti della stessa opinione. Per Antonio Pasella (La Crucca), «l’accoglienza delle persone che vogliono fare un percorso riabilitativo diventa sempre più complicato, non solo per l’aumento dei costi. Abbiamo bisogno di aiuto da parte delle istituzioni, che invece si sono dimenticate di noi». La voce de “L’Aquilone”, cioè quella di don Carlo Follesa, non è meno allarmata: «Non comprendiamo l’atteggiamento della Giunta regionale che non si è impegnata a fondo nella Sanità, a cominciare dal problema delle tossicodipendenze e del gioco d’azzardo. La Giunta sembra non interessarsi ai problemi della gente».

La delusione

Per don Andrea Raffatellu (“L’Arcobaleno” di Olbia), se non ci saranno percorsi di formazione specifici «dovremo chiudere le comunità». Don Angelo Pittau (“Madonna del Rosario”) ricorda che da dieci anni «andiamo avanti con le stesse rette e non riusciamo a pagare il personale» Graziamaria Ledda (“Centro Don Sguotti”), «è assurdo che la Regione abbia istituito un fondo per adeguare le rette e ancora non abbiamo visto un euro», mentre Pierangelo Puppo (“Dianova coop sociale”) fa presente che «siamo passati attraverso una pandemia e agli aumenti dei beni di prima necessità e dei carburanti, non sosteniamo più i conti. Così tutto diventa difficile».

RIPRODUZIONE RISERVATA