La rivolta delle campagne a Olbia e Porto Torres 

Una trentina di trattori schierati dentro il porto dell’Isola Bianca, almeno sino a venerdì, e l’annuncio fatto ieri che il Comitato spontaneo degli agricoltori è pronto a entrare a Olbia per una manifestazione di protesta in strada. Il presidio dei trattori nella città gallurese ha iniziato con questi obiettivi la sua vertenza in Gallura. Nello scalo olbiese sono arrivati imprenditori agricoli da Arzachena, Calangianus, Tempio, Luogosanto e da altri centri del Nord Est dell’Isola. I trattori sono stati posizionati in prossimità dell’area riservata alla operazioni di imbarco e sbarco dai traghetti. È stato allestito un gazebo dove gli allevatori incontrano le persone e spiegano le loro ragioni. Il Comitato è netto: «Oltre ai contenuti della vertenza nazionale ci sono le questioni locali che ci hanno portato qui. L’ente regionale che eroga i contributi Ue, Argea, non li versa da mesi. Inoltre noi, rispetto ai colleghi della Penisola siamo fortemente penalizzati».

In marcia a bordo di una settantina di trattori anche lungo le vie del centro di Porto Torres per far sentire le ragioni della loro protesta contro la politica europea. Dopo quattro giorni di presidio permanente, nel piazzale antistante dello scalo marittimo turritano, agricoltori e pastori hanno incontrato il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, prima di sfilare per la città. «Da anni soffriamo di un problema idrico – lamentano gli agricoltori - per il mancato collaudo delle dighe del Cuga, Temo e Bidighinzu, e nessuno si assume la responsabilità di farlo, così l’acqua finisce in mare, con danni per l’intero comparto agricolo impossibilitato a programmare le colture di mais, erbe mediche e cereali».

