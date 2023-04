La rivolta del Sud Sardegna contro le pale eoliche a Su Nuraxi 

Il progetto “Luminu” non lo vuole nessuno. Marmilla, Trexenta e Sarcidano si mobilitano per dire no al parco eolico che dovrebbe sorgere sulle alture tra Barumini e Villanovafranca. Il piano prevede l’installazione di 17 pale alte duecento metri.

Il corteo

«Una mostruosità», commenta Pierpaolo Sergi della Coldiretti, promotore della protesta in programma stamattina a Barumini. Gli agricoltori e i pastori sfileranno in corteo con oltre 70 trattori. «Il raduno – spiega Sergi – è fissato alle 8 nella zona della fiera. Poi andiamo a Genoni. Resteremo fino alle 9.30 e dopo torneremo a Barumini dove è prevista un’assemblea. Facciamo un appello a tutti i cittadini dei paesi vicini. Dobbiamo essere uniti in questa battaglia. Siamo molto preoccupati per questo progetto del parco eolico. In questa zona ci sono tante aziende agropastorali. Viviamo e lavoriamo qui. Abbiamo bisogno delle nostre terre. Non vogliamo quelle pale, che penalizzano l’agricoltura e il turismo».

Consigli comunali

Oggi al termine del corteo è prevista una grande assemblea. Il sindaco di Barumini Michele Zucca ha convocato un consiglio comunale straordinario: «Abbiamo invitato gli amministratori di tutti i paesi del territorio, al termine dell’incontro ci sarà una delibera per dire no ancora una volta a questo progetto. Ci siamo sempre opposti al nuovo parco eolico. Ne abbiamo parlato in Consiglio comunale prima ancora della presentazione al ministero. Purtroppo le nostre voci sono rimaste inascoltate. Non è accettabile che si prendano decisioni di questo genere scavalcando i Comuni e le popolazioni. Mercoledì scorso in Aula abbiamo votato nuovamente contro».