VaiOnline
Uta.
25 luglio 2026 alle 00:42

La rivolta del Comune contro il 41 bis 

Il sindaco attacca: «Inaccettabile il comportamento del ministro Nordio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non solo la Regione: anche il Comune di Uta non sapeva dell’inaugurazione del nuovo reparto destinato al 41bis nel carcere e della presenza a sorpresa, giovedì, del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sindaco, maggioranza e opposizione hanno reagito indignati, tenuto conto che da anni lottano contro l’arrivo dei carcerati che saranno ospiti del reparto speciale.

Lo stesso primo cittadino Paolo Angioni qualche mese fa aveva invitato in Municipio la governatrice Alessandra Todde per discutere del problema, affrontato poi anche in un incontro con centinaia di cittadini da sempre contrari all’iniziativa del Governo.

«Uno sgarbo»

Angioni parla di «sgarbo istituzionale nei confronti del Comune, del territorio sul quale sorge il carcere e della Regione, quanto accaduto è gravissimo. Oltretutto si parla di un problema molto sentito. Come cittadini di Uta e sardi non possiamo accettarlo. A nome della comunità che umilmente rappresento voglio esprimere il più totale dissenso per questa mancanza di rispetto per la nostra terra e il nostro popolo».

La minoranza

Intanto i consiglieri di opposizione Michela Mua, Marta Manca, Andrea Onali e Valentino Carboni hanno presentato una mozione: «Per il 41bis ne avevamo già depositate in Consiglio comunale, organizzando anche degli incontri in Municipio sia con le istituzioni sia con gli addetti ai lavori», sottolinea Mua, «il problema è che quando il reparto per il 41 bis era stato progettato non c’erano le condizioni attuali. Ad esempio non era presente il sovraffollamento e non era previsto che la situazione fosse più emergenziale. Dicono che non ci saranno interazioni tra i detenuti al carcere duro e gli altri detenuti, ma in realtà non ci sono le condizioni per isolare chi sta al regime speciale».

Proteste

Quindi per i consiglieri «la domanda da farsi è: ci sono ora le condizioni per il trasferimento? Oltretutto siamo davanti all’ennesimo sgarbo istituzionale, perché le istituzioni locali devono essere avvisate. Non si può venire senza comunicarlo né alla Regione né ai territori». Come invece, ribadisce l’esponente dell’opposizione Alessandro Ladu, ha fatto «il ministro Nordio», il quale «si è preso la responsabilità inaugurare il 41bis a Uta senza mandare comunicazioni alla presidente Todde e al Comune . Non era obbligato, la norma non lo prevede. Ma avrebbe dovuto farlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il dramma.

Morire di lavoro a 18 anni

l F. Ledda, Locci, Pittalis
La tragedia

In preghiera per Michela, Solanas invoca il miracolo

Dopo la veglia di giovedì, stasera una messa e la fiaccolata Il paese: «La notte prima lui gridava come un indemoniato» 
Piera Serusi
Il delitto

Il dolore di Bari Sardo Una fiaccolata per dire no alla violenza

Le indagini per la morte di Simone Concas Migliora la ragazza investita dal 19enne 
Roberto Secci
Incidente sul lavoro

Ucciso dalla benna di un muletto a 18 anni

Fabrizio Pittalis, di Orotelli, ha perso la vita nell’ecocentro di Oniferi: sotto inchiesta due persone 
Fabio Ledda
Il dolore.

Il paese e quella maschera vuota

Giovanna Pittalis
La tragedia

Volontario dell’Oftal muore in un incidente sulla vecchia 125

In sella alla sua moto si è schiantato contro un’auto a Lu Fraili (San Teodoro) 
Andrea Busia
L’inaugurazione

A Cagliari la Casa del Made in Italy

Taglio del nastro con il ministro Urso: «Apriamo un hub di supporto per le imprese» 
Alessandra Carta
La sentenza

Fine vita, la Consulta salva la legge sarda

Respinto il ricorso dello Stato, dichiarati incostituzionali solo alcuni articoli 
Bologna

«Sangue nei polmoni e schiacciamento»

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Fakir, ora altri approfondimenti 