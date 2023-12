La rivolta dei territori: «Non siamo una pattumiera» 

La furia dei sindaci del Sud Sardegna si fa sentire. Da Mandas, Siurgus Donigala, Ortacesus, Guasila in Trexenta, passando per Nurri nel Sarcidano e giungendo a Segariu, Villamar, Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna in Marmilla, ci sono luoghi, ricchi di storia archeologica, bellezze naturali e paesaggistiche, di attività agricole e di allevamento, decisi a opporsi con forza al futuro indesiderato che si prospetta.

«No deciso»

«Otto dei 51 territori individuati sono in Sardegna, la maggior parte in Marmilla, nonostante le nostre numerose osservazioni contrarie», tuona Marco Sideri, sindaco di Ussaramanna . «Servitù militari, speculazione eolica e ora le scorie nucleari, ancora una volta ci si ricorda dei territori sardi, in particolare quelli più spopolati, per gli “interessi nazionali”. Territori in cui il medico, quando c’è, è presente 2-3 ore la settimana, o le strade sono curate ogni 30-40 anni quando. Non se ne può più e daremo battaglia».

Tuttavia, si tratta di un elenco di aree idonee volte all’autocandidatura dei territori. Sideri, riflette sulla possibilità che nessuno si proponga: «Che cosa succede se nessuno si fa avanti?».

Andrea Fenu, sindaco di Segariu , esprime la sua indignazione: «Questa è la dimostrazione che non contiamo nulla a livello regionale. Ci trattano come una discarica, buttando tutto ciò che vogliono senza chiederci nulla. Come pensano di portare rifiuti nucleari in una Sardegna che fa della qualità dei prodotti agricoli il suo vanto? È chiaro che non sarà più la stessa cosa con delle scorie nucleari sotterrate. Difenderemo i nostri territori con ogni strumento a disposizione e non lasceremo che la nostra casa diventi la pattumiera di Roma».

«Pronti alla protesta»

Anche il sindaco di Mandas Umberto Oppus confida il suo sconforto: «Abbiamo attivato cantieri archeologici in quei luoghi e siamo pronti ad acquisire ulteriori aree per valorizzarle. Non comprendiamo come abbiano incluso proprio queste zone. Da parte nostra non c’è alcuna disponibilità a cedere, siamo pronti ad azioni eclatanti, anche andare a manifestare a Roma con i trattori. Non siamo stati avvisati, abbiamo appreso la notizia dalla stampa».

Paola Casula, sindaca di Guasila, è delusa: «Abbiamo iniziato questa battaglia due anni fa, presentando osservazioni tecniche e oggettive di medici ambientali e agronomi, data la vocazione agricola del nostro territorio. Abbiamo già dato tanto in termini di servitù e ora basta. La Regione sia al nostro fianco in questa battaglia che vinceremo opponendoci con tutte le forze».

L’Unione dei Comuni

Andrea Lampis, vicepresidente dell’unione dei Comuni Marmilla, esprime disappunto: «Pare che il loro motto sia solo invadere, calpestare e deturpare le nostre bellezze. L’Unione si farà portavoce di un “No” alle scorie: “riportatele nel giardino di casa vostra”. Chiederò un’assemblea per coinvolgere le nostre comunità, già impegnate contro la speculazione eolica».

Sulla stessa linea Martino Picchedda, sindaco di Turri: «Era solo una questione di tempo, sapevamo che la carta delle aree idonee era stata elaborata dopo la presentazioni delle osservazioni e presentata al ministero da circa un anno. Ho già manifestato la mia contrarietà, quella del mio Consiglio comunale e dei miei concittadini. Combatteremo affinché il deposito nazionale non sia realizzato né a Turri né in alcuna parte dell’Isola».

