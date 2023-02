La rivolta dei sindaci al buio 

In sei Comuni dell'interno, Seulo, Gadoni, Tonara, Belvì, Desulo e Aritzo ormai la neve, simbolo dell'inverno in montagna, abbagliante quando illuminata dal sole, viene associata al buio pesto energetico che manda in blocco la routine delle comunità: la vita quotidiana, i servizi e il lavoro di tutti.

Un’associazione mentale che viene dal trauma della nevicata di fine novembre 2021, quando i sei Comuni andarono in blackout senza soluzione di continuità per tre giorni. Evento che si è ripetuto con la nevicata dello scorso 20 gennaio: 27 ore senza luce Desulo, 15 Aritzo, 14 Belvì, 12 Seulo, Gadoni e Tonara. Il danno sarebbe stato prodotto dalla caduta di un albero sui cavi elettrici che avrebbe mandato in cortocircuito la rete. Se è vero che la tempra della gente di montagna una volta era forgiata dalle asperità, in questi piccoli paesi è ancora naturale organizzarsi facendo ciascuno la propria parte, cittadini e amministratori, per fronteggiare le difficoltà. Il primo pensiero sempre agli anziani, sorprendenti anime forti, imperturbabili come rocce.

Esasperati

Le comunità ne hanno davvero abbastanza di subire i guasti ripetuti su una rete in cui, denunciano i sindaci, non si fa più neppure la manutenzione ordinaria. Ad Aritzo il sindaco, Paolo Fontana, ha dichiarato lo stato di calamità; ricorda che già intorno al 2005 si parlava di intervenire per la messa in sicurezza della rete elettrica, da allora evidentemente i cavi non sono stati interrati: «Ero sindaco anche allora, al mio secondo mandato, dopo quasi vent’anni scopro che stiamo ancora aspettando che i lavori inizino. Attendiamo a Roma un incontro con il ministro delle Infrastrutture per disporre interventi urgenti e non più derogabili».

Basta poco

La nevicata di fine novembre 2021 era atipica, ma lo stesso non può dirsi dell’ultima, come spiega il sindaco di Tonara, Pier Paolo Sau: «A fine 2021 gli alberi avevano ancora le foglie e caricarono molta più neve, in poche ore si arrivò a un volume di 50/60 centimetri di neve caduta, mentre la nevicata di dieci giorni fa è stata modesta, 20/30 centimetri, e comunque ha provocato un blackout di 12 ore. Oltre al fermo delle attività commerciali avevamo al freddo la casa alloggio e la caserma dei carabinieri, aspettiamo risposte chiare e impegni sottoscritti da Enel e Terna».