La rivolta dei medici «Tagli alle pensioni, pronti allo sciopero»  

«Da eroi nella lotta al Covid allo scippo sulle pensioni. Per i medici è un’altra batosta. E poi ci chiediamo perché c’è un fuggi fuggi generale». Susanna Montaldo, presidente regionale del sindacato Anaao-Assomed, spiega che oggi ci sarà una riunione nazionale per decidere i prossimi passi della protesta, che coinvolgerà anche la Sardegna.

La protesta

È mobilitazione generale, e una così vasta adesione di camici bianchi di tutte le sigle non si era mai vista. Ricalcolare al ribasso il rendimento delle pensioni dei medici, con una perdita che potrebbe andare dal 5 al 25%, è inaccettabile. «Gli articoli della legge di Bilancio presentata alle Camere relativi al taglio e al capitolo Sanità, sono immutati rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi». Così, i Anaao-Assomed e Cimo-Fesmed hanno proclamato lo stato di agitazione e, dopo aver condiviso con le altre organizzazioni di categoria il percorso da seguire, indiranno una giornata di sciopero nella prima data utile.

Fuga dal lavoro

Nel frattempo – avverte una nota – in tutte le Aziende sanitarie saranno organizzate assemblee per spiegare a chi è vicino alla pensione «i gravi danni causati dalla manovra», si parla «di un taglio dell’assegno pensionistico per almeno 50mila persone, che può arrivare fino ai 26.347 euro per ogni anno di pensione, per tutta la vita». I sindacati inviteranno gli iscritti che hanno maturato i requisiti e che subiranno una decurtazione maggiore della pensione, a presentare subito la domanda di quiescenza, e di usufruire in questi ultimi giorni di lavoro di tutti i giorni di ferie accumulati. Si prospetta l’esodo di 6mila medici italiani (circa 150 in Sardegna), tanti sono infatti quelli che hanno già maturato i requisiti o li matureranno nel 2024, cioè 42 anni e 10 mesi di contributi e 67 anni di età.

«Purtroppo già ora soffriamo gravi carenze di personale», prosegue la dottoressa Montaldo, «e grazie a questa operazione del Governo i buchi si amplieranno, i pazienti che andranno in ospedale a curarsi troveranno sempre meno professionisti. Non solo, i giovani che non vogliono entrare nel sistema sanitario nazionale aumenteranno, i concorsi vanno sempre più deserti, e quando si ritirerà la generazione dei baby boomer, da qui a dieci anni, non ci sarà più quasi nessuno».

Le specializzazioni

Interviene Cesare Iesu, segretario di Aaroi-Emac, il sindacato degli anestesisti: «Già i medici non hanno una remunerazione adeguata, vanno via dal pubblico, non si sentono rispettati, in più adesso non possono neppure contare sulla pensione alla quale avrebbero diritto dopo tutti i contributi versati. Non ne possono più, per questo si va verso uno sciopero generale come non si era mai visto». Dottor Iesu ricorda quanto proprio la figura dell’anestesista sia già una delle più disdegnate. «L’anno scorso a Sassari sono entrati nelle scuola di specializzazione in quattro (su venti posti) e due se ne sono andati. Quest’anno, in due. Questo mestiere non lo vuole fare più nessuno, e siamo arrivati a dover ricorrere ai “gettonisti” per poter fare gli interventi chirurgici».

I medici di base

Luciano Congiu dello Smi, che la settimana scorsa nell’Isola ha organizzato due giorni di sciopero per protestare sulle condizioni in cui si trovano i medici di medicina generale, fa sue le parole della segretaria generale Pina Onotri: «Se con la prossima legge di bilancio si concretizzasse effettivamente il taglio del rendimento delle pensioni, sarebbe un trattamento indegno per chi ha dato il suo contributo umano e professionale nel contrastare la pandemia. Inoltre, si dovrebbe affrontare una volta per tutte anche la questione pensionistica dei medici convenzionati. Non si può chiedere, soprattutto alle donne, di andare in pensione a 70 anni per avere un assegno pensionistico che sia decente e proporzionale ai contributi versati. Il governo abbia il coraggio di dire chiaramente, che vuole abbandonare la classe medica non occupandosene più e con essa il Servizio sanitario pubblico».

