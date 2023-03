La rivolta dei medici “in affitto” 

«Con riferimento alla richiesta di prosecuzione dei servizi attualmente in affidamento nelle more di aggiudicazione della nuova gara, la “Mst Group” conferma la propria disponibilità eccezion fatta per il punto di primo intervento d’Iglesias». Con questa comunicazione inoltrata alla direttrice generale di Ares dall’agenzia che si occupa di fornire i medici in affitto, il reparto operativo al Cto rischia nuovamente la chiusura dal prossimo 1 aprile. La stessa agenzia, che aveva in precedenza chiesto la risoluzione delle problematiche denunciate, evidenzia la difficile situazione dei propri medici, i quali si ritroverebbero a gestire dei pazienti in codice di gravità maggiore: «Pur non avendo i requisiti necessari all’esecuzione di tali prestazioni. - si legge nella nota - Questo accade a dispetto di quanto contrattualmente stabilito».

Servizi a rischio

Il rischio è che a breve il punto di primo intervento del Cto potrebbe non essere in grado di garantire la continuità dei propri servizi: «Arrivano molti casi di codici gialli e rossi - spiega Efisio Aresti, segretario territoriale della Uil Fpl - è vero che il Ppi è preposto ai soli codici bianchi e verdi, ma gli utenti quando hanno bisogno di cure si recano nella prima struttura. L’azienda deve essere molto chiara sulle prestazioni da fornire, ovvero tutte. Che piaccia o no, la rete ospedaliera prevede un Pronto soccorso al Cto».

Le perplessità

Per Gino Cadeddu, presidente delle rsu aziendali, l’interruzione della convenzione con la società che gestisce i medici in affitto rimetterebbe in ginocchio un intero territorio: «Perché la chiusura del Ppi del Cto si ripercuoterebbe sul pronto soccorso del Sirai di Carbonia, il quale non sarebbe più in grado di gestire le esigenze dell’intero territorio. - dichiara Cadeddu - l’azienda sanitaria ad oggi nulla ha fatto per porre rimedio ad una situazione da terzo mondo».Sull’argomento interviene anche il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias Graziano Lebiu, con una comunicazione fatta pervenire all’assessore alla Sanità Carlo Doria: «Chiediamo di capire se presso i nostri Ps e Ppi siano impegnati medici gettonisti senza avere competenze in medicina d’urgenza, se possano questi negare prestazioni di cura e se vi siano possibilità di privare il territorio della pur minima continuità assistenziale garantite con le convenzioni in essere».A tener banco è anche la mancata approvazione dell’accordo sul contratto dei medici di medicina generale tra le sigle sindacali e la Regione: «Senza la sottoscrizione di un atto formale entro il prossimo 31 marzo - spiega il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - c’è il rischio di non poter più applicare la deroga al massimale del numero dei pazienti assistiti dai medici di base. Le conseguenze sarebbero drammatiche . È necessario trovare una soluzione strutturale o un "paracadute" formale attraverso un atto regionale, per far continuare in deroga i medici che ad oggi hanno in carico i 300 pazienti in più e che si troverebbero ad avere la spada di Damocle per 10 anni di possibili interventi di controllo» .