Toghe in rivolta, a Cagliari come nel resto del Paese, per la riforma della giustizia. «Qui si cambia l’odierno assetto costituzionale della magistratura, il rischio è l’assoggettamento del pubblico ministero al potere esecutivo», ha detto Andrea Vacca, presidente della Giunta dell’Anm della Sardegna. Secondo i magistrati, lo sciopero di ieri ha visto un’adesione dell’80 per cento. Grandi assenti alla manifestazione di Cagliari, gli avvocati.

