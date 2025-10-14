La rivolta degli sportivi 

È polemica in città dopo l’esclusione di 9 associazioni sportive (su 15) che avevano presentato domanda per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali. Il bando prevedeva una procedura di selezione basata su requisiti e punteggi minimi: solo 6 società hanno raggiunto la soglia richiesta dei 40 punti, e quindi al momento risultano assegnatarie degli impianti. Le società escluse contestano i criteri del bando e la mancanza di trasparenza, mentre il Comune prova a stemperare la tensione, annunciando un incontro chiarificatore tra amministrazione e associazioni, previsto oggi a Palazzo Civico.

Meno palestre

Dal Comune spiegano che la riduzione degli impianti disponibili è dovuta a motivi strutturali: «Rispetto allo scorso anno – ha spiegato l’assessora Natascia Demurtas - ci sono due palestre scolastiche in meno: l’impianto di Monte Gurtei e una delle palestre nel plesso della Maccioni. Si è passati da 10 a 8 impianti disponibili». Riguardo alla selezione, viene precisato che «le 15 richieste sono state valutate da una commissione. Solo sei hanno raggiunto il punteggio minimo di 40 punti. La graduatoria è provvisoria». E per le associazioni escluse è stato annunciato un bando a sportello per redistribuire eventuali spazi residui.

«Sport per tutti»

Le società non assegnatarie però non ci stanno. Tra loro c’è David Animobono, responsabile dell’Asp Nuoro, che gestisce 5 campionati di volley e coinvolge già 60 bambini iscritti, 100 attesi nei prossimi mesi: «Stiamo cercando di capire cosa sia successo - dice - per noi è impensabile restare fuori. L’unica spiegazione è che manchi qualche allegato nella mail inviata. Se non avremo una palestra, saremo costretti a rivolgerci a strutture private, con costi a carico delle famiglie». Dura la presa di posizione di Paolo Marras, direttore tecnico del Judo Teiko: «Sembra che il bando sia stato scritto da chi non conosce lo sport. Si penalizza chi fa solo attività sportiva a favore di chi organizza eventi ricreativi o sociali. Noi facciamo sport, non compleanni». Marras contesta anche l’interpretazione dei punteggi: «Il bando parla di esclusione sotto i 30/78 punti, poi richiede almeno 40 punti per l’assegnazione. È contraddittorio». Il bando a sportello è contestato: «Un click day: chi arriva primo, entra». Preoccupato anche Pier Paolo Stefanopoli, dell’Amatori Nuoro, (atletica) con 24 bambini tra i 6 e gli 11 anni: «Speriamo di poter continuare l’attività almeno fino a novembre, prima delle piogge. Il campo scuola è ancora chiuso, anche se ci hanno promesso la riapertura a breve. Per gli adulti l’atletica può continuare all’aperto, ma per i più piccoli serve la palestra». Adina Farcaut, della Clady’S sottolinea: «Non capiamo il punteggio. L’anno scorso avevamo 85 punti, ora siamo esclusi senza spiegazioni. Nessuna possibilità di fare ricorso. Da tre anni avevamo la palestra di San Pietro, ora nulla. Eppure alcune società risultano in palestra dal 2 ottobre, prima che il bando fosse chiuso».

