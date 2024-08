La rivolta degli ombrelloni 

Lo hanno messo per iscritto nei manifesti piazzati fronte spiaggia, e lo ribadiscono a voce: «Non si può continuare a lavorare nell'incertezza, occorre una normativa chiara e tempi certi». Lo ripetono titolari e dipendenti degli stabilimenti balneari del Poetto, nella mattina di protesta che in realtà si sposta in fretta dal capoluogo e riunisce tutte le coste sarde. Da Cagliari ad Alghero, con tappa a Chia, Villasimius e Carloforte. Per poi risalire passando per Barisardo e Orosei: ombrelloni chiusi per due ore, altrettanto i lettini della quasi totalità degli stabilimenti balneari di tutta l'Isola, che ha aderito in massa allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali Fiba (Federazione italiana imprese balneari) e Sib (Sindacato italiano balneari).

Gli operatori

Una mini serrata, o protesta gentile, così la definiscono gli addetti del settore che ieri hanno deciso di posticipare l'apertura. «Se il Governo e il Parlamento vanno in ferie, senza una legge che tuteli la balneazione attrezzata italiana, noi chiuderemo gli ombrelloni»: lo hanno messo nero su bianco sui cartelloni disseminati nelle spiagge di tutta la regione e soprattutto lo hanno fatto. Limitandosi a garantire tutti gli altri servizi sino a mezz'ora dopo le nove.

Stesse modalità per tutti, con il benestare e la solidarietà dei clienti, che - salvo rarissime eccezioni limitate a qualche brontolio di troppo - hanno atteso pazientemente l’inizio del servizio mostrando solidarietà e comprensione per un settore in subbuglio da anni. In numeri, circa 4mila concessioni demaniali marittime sparse in tutta la Sardegna, di cui circa 1500 stabilimenti balneari che danno lavoro a 5mila stagionali ogni anno. Contestano la risposta del Governo slittata per l’ennesima volta, col nodo delle concessioni in scadenza a fine anno e l’incertezza del dopo.

I sindacati

Parte da Arbatax, ma si sente forte e chiaro il grido di Claudia Comida, presidente regionale del Sib e portavoce del malcontento e della disperazione dell’intera categoria. «La situazione è sempre più insostenibile, ci dispiace per i disagi che creiamo all’utenza ma stiamo difendendo il nostro lavoro e i tanti sacrifici che ognuno di noi ha fatto e continua a fare», premette. Per lei il bilancio della mattina di sole e rabbia è buono: «L’adesione è stata pressoché totale, almeno l’80 per cento degli stabilimenti», racconta. «Abbiamo aspettato sino all’ultimo giorno utile prima della chiusura dei lavori parlamentari, ma ora chiediamo con urgenza una legge che tuteli e rinnovi la balneazione, senza ovviamente dare un colpo di spugna che cancelli quanto fatto sino a oggi», sottolinea. «Non possiamo più vivere nella totale incertezza come avviene da quattordici anni e che fa male alle attività e alla stessa utenza. Oggi come oggi non sappiamo di che morte dobbiamo morire e siamo esausti».

Al Poetto

Il colpo d’occhio è indubbiamente d’effetto, con la spiaggia pienissima già di prima mattina, il sole fastidioso anche alle 8 e gli ombrelloni prontamente aperti dagli avventori delle porzioni di arenile libero. Sigillati nella quasi totalità degli stabilimenti sparsi lungo la Spiaggia dei centomila, in una protesta evidentemente condivisa che si ferma giusto al Lido e nelle giurisdizioni di sabbia dei militari: mosche bianche che un po’ stonano col malessere di chi per far valere le proprie ragioni ha sicuramente messo in conto di rinunciare anche a qualche entrata.

Ma la preoccupazione principale è il futuro, così l’oggi passa quasi in secondo piano. «Stiamo andando avanti con una proroga tecnica concessa dalla Regione secondo la normativa nazionale, a dicembre le concessioni scadranno lasciandoci scoperti», spiega Maria Annunziata Abis, presidente della cooperativa Golfo degli angeli, che da sola comprende sette postazioni con circa mille ombrelloni tenuti chiusi dalla Prima fermata a oltre l’ospedale Marino: «È urgente che il Governo ci dia certezza per il futuro e ci tuteli, con una legge di riordino del demanio, e che tenga conto della mappatura per dimostrare che non esista la scarsità della risorsa spiagge».

Mezz’ora dopo le 9 la protesta termina, ma le rivendicazioni continuano.

