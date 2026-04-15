La rivolta degli ex Comuni montani 

Addio a 25 Comuni Montani della provincia del Medio Campidano, il governo ne salva solamente tre: Gesturi , Gonnosfanadiga e Setzu . I nuovi criteri basati su valori altimetrici penalizzano il territorio, inserito nel vecchio Piano di sviluppo delle zone montane e svantaggiate. Una doccia fredda per le amministrazioni locali, pronti ad una battaglia per riavere le agevolazioni che il declassamento non riconosce, mentre mette a rischio fondi e servizi. Intanto chiedono alla Regione che utilizzi l’autonomia statutaria per un elenco regionale di “Zone Interne e Montane” che reintegri i benefici persi.

I paesi del Linas

Con la nuova legge nazionale che ridefinisce i “Comuni Montani” esclusivamente su un base strettamente tecnica, il verdetto non lascia dubbi: dei 4 Comuni dell’Unione del Linas, Arbus , Guspini e Villacidro sono rimasti fuori dal nuovo elenco, si salva solo Gonnosfanadiga, grazie alla presenza del monte Linas. Sul piede di guerra gli altri centri e questa volta non per campanilismo, ma per le penalità cui vanno incontro.

Il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, il Comune col maggior numero di abitanti, incalza: «Il cambiamento non tiene conto delle condizioni socio-economiche delle nostre comunità, rischia di produrre effetti devastanti, in particolare su scuola e comparto agricolo. Sul primo comporterebbe la fine di deroghe per garantire il diritto allo studio. Perdita di classi con numero ridotto di alunni, di conseguenza la chiusura di Istituti Comprensivi. Sul piano economico e fiscale, le ricadute sarebbero altrettanto gravi per territori fragili, a basso reddito pro-capite. Il rischio è accelerare lo spopolamento».

Preoccupante anche l’analisi dell’assessora all’agricoltura di Arbus, Sara Vacca: «Il nostro Comune è il terzo dell’isola per estensione, le aziende agricole sono circa 300, gli ettari utilizzati 20 mila, 9 mila a vigneti, uliveti orti e foraggere. Sono 1.600 gli hobbisti, un prezioso presidio per le campagne. Inquantificabile il danno dallo stop alle agevolazioni fiscali, come l’esenzione Imu sui terreni agricoli e altre imposte agevolate. Si profila un aumento notevole del costo del lavoro, un rischio concreto della sopravvivenza di molte imprese».

L’allarme

Sollai aggiunge: «Non possiamo accettare criteri che non tengono conto delle specificità territoriali, il pericolo è compromettere in modo irreversibile il futuro del territorio». E il sindaco di Guspini e presidente della Provincia, Giuseppe De Fanti, sintetizza la preoccupazione generale: «Il provvedimento nazionale è basato su criteri non coerenti né con la realtà dell’Isola né con le singole comunità della nostra Provincia. Subiamo una decisione che di fatto comporta la perdita dell'accesso prioritario ai fondi nazionali per lo sviluppo, incentivi per imprese, famiglie e benefici scolastici. In un momento di difficoltà sociali ed economiche, non resta che sperare in un ripensamento».

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