La rivolta contro l’off shore da Arzachena a Siniscola 

Chi è chiamato a decidere dovrà tenerne conto, praticamente tutti i Comuni della costa sarda nord orientale dicono no all’eolico off shore. Una levata di scudi da Arzachena sino a Siniscola, un no argomentato e supportato da pareri legali, accompagnato dall’annuncio di iniziative sul piano giudiziario. I centri costieri galluresi (Olbia esclusa) e quelli della Baronia sono di fatto sul piede di guerra. Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, è netto: «Siamo entrati in una fase decisiva delle procedure di Valutazione di impatto ambientale per il progetto della Poseidon Wind Energy. È un momento delicato e abbiamo subito risposto all’Assessorato regionale all’Ambiente che sollecitava dei contributi istruttori». L’amministrazione arzachenese contesta le simulazioni del parco Poseidon, che escludono la visibilità delle torri dalla costa.

Il no di Siniscola

Il sette maggio, anche il Consiglio comunale di Siniscola ha votato una delibera che boccia senza appello Poseidon e predispone gli strumenti per una battaglia legale. Il sindaco Gian Luigi Farris ha commentato: «Siniscola difende con questo atto il suo territorio, caratterizzato dalle bellezze dei suoi litorali, del Parco del Mont'Albo, del vicino Parco di Tepilora e diversi altri parchi e SIC, come Capo Comino e Berchida. Siniscola, favorevole ad un giusto uso delle energie rinnovabili, dice di no alla speculazione ed alla servitù energetica della nostra Regione».

Capriccioli con le torri

Il Comune di Arzachena ha una posizione nettamente contraria al parco eolico offshore Poseidon (72 turbine su fondazione galleggiante, con diametro del rotore fino a 270 metri e altezza di 300 metri) che dovrebbe essere realizzato a 40 miglia da Olbia. Nelle note tecniche in preparazione per l’Assessorato regionale all’Ambiente si legge: «È stato verificato che tali elementi risultano perfettamente percepibili nonostante i chilometri di distanza, ad esempio da Monte Moro, punto di veduta di estremo rilevanza panoramica, in cui la visibilità è certamente avvantaggiata dalla maggiore altimetria del sito. La stessa visibilità la si può però riscontrare anche al livello del mare, dalla spiaggia di Capriccioli così come dalla spiaggia di Romazzino, per citarne due. È dunque lecito supporre che il grado di interferenza del parco eolico sull’orizzonte sarà di fatto assai più impattante di quanto simulato nei fotoinserimenti». I consulenti del sindaco Roberto Ragnedda segnalano che le torri si staglieranno «lungo il tratto costiero, interamente arzachenese, che si sviluppa dal promontorio di Capo Ferro fino alla prestigiosa Spiaggia del Principe». Il Comune di Arzachena ha iniziato la sua campagna di contrasto al Poseidon, al Nurax e al Tibula dal 2019, con multiple osservazioni e iniziative di protesta che hanno coinvolto anche l’attrice sarda Caterina Murino. Ragnedda dice: «Il mare e l’ambiente sono la nostra vita, c’è molta preoccupazione tra gli operatori turistici, sentimenti condivisi dal Consorzio Costa Smeralda». Raghedda ha organizzato per sabato prossimo una assemblea pubblica sul tema. Sono sulla stessa linea, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, La Maddalena, Budoni, San Teodoro e Posada.

