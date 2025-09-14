la rivincita di marquez 

Misano Adriatico. Saltata una casella con la caduta nella Sprint di sabato, ieri Marc Marquez ha ripreso il suo cammino trionfale andando a prendersi la vittoria, con la consueta autorità e predominio, nel Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 16ª prova di un Mondiale MotoGp che con tutta probabilità lo incoronerà vincitore al prossimo appuntamento, tra due settimane in Giappone. Il campione della Ducati ha 182 punti di vantaggio sul fratello Alex, arrivato terzo, e ottenendo soli tre punti in più di lui a Motegi eguaglierà Valentino Rossi, con nove titoli mondiali in bacheca.

Verso i 100

In una sorta di fotocopia della gara breve di sabato, finale a parte, Marquez ha conquistato la 99ª vittoria in carriera. Quarto in griglia, allo scattare del verde ha superato la Yamaha di Fabio Quartararo e la Ducati Gresini di Alex, infilandosi dietro a Bezzecchi che era partito dalla pole position. Il riminese ha provato a resistergli ma appena ha commesso un errore di traiettoria è stato superato al 12° giro dallo spagnolo, che ha continuato a spingere per portare a casa la sua undicesima vittoria stagionale, oltre alle 14 nelle gare sprint. «Ho dato tutto quello che avevo. Dopo l'errore della Sprint, ero ancora più concentrato», ha commentato Marc. «Ho seguito Bezzecchi finché non ha fatto un errore e ho preso il comando. Marco però è stato strepitoso, non mollava mai e ho dovuto restare sempre concentrato. Inoltre, sentivo anche un po' di pressione extra, perché per Ducati era importante vincere anche il secondo Gran Premio dell'anno in Italia». Ai box Ducati si è festeggiato, perché subito ai piedi del podio si sono piazzate le due Desmosedici del VR46 di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio e quella del team Gresini di Fermin Aldeguer. Unica nota negativa, la crisi di Francesco Bagnaia. Anche questo fine settimana si è chiuso per Pecco in modo amaro: partito ottavo, il suo peggior piazzamento in griglia a Misano, Bagnaia è scivolato fuori pista al 10° giro.

Cresce l’Aprilia

L'Aprila ha ottenuto un altro bel risultato e Bezzecchi si è confermato un combattente e un vincente. «Abbiamo fatto un passo incredibile. Siamo stati super competitivi tutto il weekend: una vittoria e un altro podio», ha detto il riminese. «È stato molto bello. Volevo vincere, con tutto me stesso ma la Ducati è ancora avanti. Riuscire ad essere così veloci fino alla fine con le gomme per loro è normale, per noi mica tanto». Ora due settimane di stop, poi la Rosse di Borgo Panigale e Marquez cercheranno di prendersi il titolo in casa Honda e a rompere le uova nel paniere potrebbe essere solo Alex che dice: «Comunque, già arrivare secondo nel Mondiale sarà un grandissimo risultato».

