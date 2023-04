La rivincita di Greco: «Ho creduto in questi ragazzi» 

Sassari. Festa grande negli spogliatoi del Vanni Sanna. «Alla salvezza ci credevo anche prima perché comunque stavamo crescendo», spiega il tecnico Alfonso Greco. Parole che sottolineano la rivincita dell'allenatore prima esonerato e poi richiamato. «Paradossalmente sono stato più apprezzato dopo l’esonero, ma l’importante era raggiungere l’obiettivo che era troppo importante per tutti. Quando sono rientrato sapevo pregi e difetti della squadra ed ero sicuro che potevamo salvarci, ecco perché non ho esitato a rientrare. Bravi i ragazzi a compattarsi ancora di più».

Debuttante a 39 anni, il portiere Pier Paolo Garau ha iniziato come cambio di Salvato e finito come titolare: «Il mio ruolo era chiaro e c'è stata armonia tra portieri grazie anche al preparatore Tore Pinna. Poi, che dire? Da sassarese è una grande felicità esserci salvati. Non sarò un top player ma ci ho preso gusto, la categoria è bellissima e non voglio smettere».

E aggiunge: «Siamo contentissimi, c’è voluto un po’ per salvarci, anche noi abbiamo le nostre colpe, ma oggi è giornata di festa, si è mantenuta la categoria ed è importante per tutti, per noi, lo staff, la dirigenza, i tifosi e la città».

L'altro sassarese è Gigi Scotto, rientrato dopo un lungo infortunio, ma con lui in campo dal primo minuto la Torres non ha più perso. «Un finale bellissimo davanti a questo pubblico» dice, «un’annata difficile perché dovevo riprendere, ora c’è il tempo per riposare e ripartire al massimo. Ringrazio i miei compagni anche quando non sono potuto scendere in campo per l’infortunio, grazie a tutti anche a chi non è andato in prima linea perché la qualità di allenamenti è stata altissima». Scotto pensa al futuro: «Ora c’è tempo per programmare il futuro, con serenità una volta tanto e non con la fretta di questa estate quando siamo stati ripescati solo ad agosto».