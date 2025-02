La rivincita dell’Inter contro la Fiorentina 

Inter 2

Fiorentina 1

Inter (3-5-2) : Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (20’ st Zalewski); Darmian, Barella, Calhanoglu (1’ st Zielinski), Mkhitaryan (20’ st Frattesi), Carlos Augusto; Thuram (28’ pt Arnautovic, 32’ st Taremi), Lautaro. Allenatore S. Inzaghi.

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea; Moreno (21’ st Fagioli), Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora (35’ st Gudmundsson), Richardson (17’ st Cataldi); Dodò, Beltran (21’ st Zaniolo), Parisi (17’ st Folorunsho); Kean. Allenatore Palladino.

Arbitro : La Penna di Roma.

Reti : pt 28’ Pongracic (a), 44’ Mandragora (r); st 7’ Arnautovic.

Note : ammoniti Palladino, Inzaghi, Barella, Mkhitaryan, Richardson, Calhanoglu, Parisi, Kean e Zalewski.

Milano. Quattro giorni dopo la scoppola rimediata a Firenze (3-0), l’Inter si prende la rivincita con la Viola, stavolta a San Siro, e si avvicina alla vetta. I nerazzurri hanno vinto, pur a fatica, nel posticipo della 24esima giornata di Serie A e ora “vedono” il Napoli capolista che, dopo il pareggio interno con l’Udinese, è solo un punto sopra.

Successo non privo di proteste: la prima rete dei padroni di casa, un autogol di Pongracic, è arrivata in seguito a un calcio d’angolo inesistente (nel precedente cross, Bastoni aveva toccato la palla ben fuori dal terreno di gioco ma il Var non poteva intervenire). A fine primo tempo è arrivato il pareggio di Mandragora, freddo dal dischetto dopo il rigore fischiato dall’arbitro per un fallo di mano di Darmian. A decidere il match nella ripresa è stato Arnautovic, la cui rete lascia aperte le speranze di tricolore della squadra di Inzaghi. Per il resto la partita è stata tattica, con una certa prevalenza dei campioni d’Italia e gli ospiti del tecnico Palladino pronti a ripartire in contropiede. Da segnalare una rovesciata di Nicolò Barella nella prima frazione, con la palla terminata di un soffio a lato della porta difesa da De Gea. Lo stesso centrocampista ha tentato la via delle rete nella ripresa, ugualmente senza fortuna, e anche le due punte interiste sono rimaste a secco. Restano i tre punti e le polemiche degli ospiti.

