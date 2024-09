La rivincita delle zone interne 

Un successo da tutto esaurito nelle strutture ricettive barbaricine e una sfida da non perdere per destagionalizzare e rilanciare l’immagine delle zone interne dell’Isola. Il “Rally di Sardegna mountain bike” concluso nei giorni scorsi ad Aritzo ha colpito nel segno. Ospitalità tipica e grande lavoro di organizzatori e volontari per garantire ad atleti e team comfort, emozioni ed esperienze di vacanza tali da promuovere il territorio come merita. Un assaggio della Sardegna tra natura, boschi, paesaggi e sapori tipici: Desulo, Tonara, Sadali e Seui, eccolo il tour indimenticabile tra sport e turismo.

Il successo

Grande la soddisfazione fra amministratori locali, staff e albergatori, impegnati in un grande lavoro sinergico: «Per il nostro paese è stata un’opportunità importante – dice Paolo Fontana, sindaco di Aritzo – speriamo si possa ripetere negli anni a venire, per questo lanciamo un appello all’assessore Cuccureddu». Nella stessa direzione il primo cittadino di Desulo, Gian Cristian Melis: «È stata una potentissima occasione di promozione del territorio. Con una massiccia partecipazione perché questo ambiente è unico e merita di essere valorizzato». E anche Enrico Murgia, Seui parla della manifestazione sportiva come «una bellissima forma per far conoscere le nostre montagne. La bici, il mezzo più interessante per esaltare un turismo sostenibile. Nei prossimi anni ci attendiamo una risposta importante, grazie anche alle possibilità della nuova mobilità elettrica».

Gli operatori

Ninni Paba, 84enni, titolare dell’Hotel Sa Muvara e pioniere del turismo in Barbagia, guarda già al futuro: «È stato un onore e un piacere essere stati scelti come location per ospitare atleti e staff, che abbiamo fatto sentire a casa in un clima di autentica ospitalità. Ben vengano manifestazioni come questa che fanno bene al territorio e al suo sviluppo». Così la famiglia Curreli, ristorante S’Iscriscione: «Un evento unico che ha dato risalto all’immagine di tutta la Barbagia. Siamo felici di aver avuto con noi atleti ed organizzatori e auspichiamo che il tutto possa ripetersi anche nei prossimi mesi».

È orgoglioso il capo organizzazione Giandomenico Nieddu: «L’evento ha avuto un forte risvolto turistico, in questa settimana tutti gli alberghi erano pieni e siamo ben lieti di aver contribuito ad allungare il periodo ferragostano. È una goccia ma è una goccia positiva. L’auspicio per il futuro resta quello di poter ripartire subito, strutturando l’edizione 2025».

