La rivincita delle seconde linee 

Claudio Ranieri non lascia indietro nessuno. E se il Cagliari potrà giocarsi la Serie A nella doppia finale contro il Bari il merito non è solo dei sempre presenti o del bomber Gianluca Lapadula, ma anche di quei rossoblù che hanno vissuto da seconde o terze linee la stagione regolare e che, al momento del dunque, hanno risposto “presente” alla chiamata del tecnico.

L'ha detto Ranieri

Re Claudio lo ha ripetuto fin dal primo giorno: «Per vincere ho bisogno di tutti, perché sono fondamentali quelli che giocano meno e che, quando li chiamo, si fanno trovare pronti». Non semplici parole, perché in questi playoff Ranieri non dimentica nessuno. Al Tardini nell'undici iniziale c'erano tre classe 2002 come Obert, Kourfalidis e Luvumbo, mentre in panchina sono rimasti tre mammmasantissima come Rog, Pavoletti e Mancosu. «Serviranno corsa e cuore», aveva spiegato il padrone della panchina rossoblù, che quando sceglie non guarda mai la carta d'identità o il curriculum.

Zito e i suoi fratelli

Luvumbo è diventato all'improvviso l'uomo dei playoff. Tre sole reti nella stagione regolare, l'ultima a fine novembre. Poi, entrando nei secondi 45' col Parma alla Domus, ha ribaltato la partita segnando una doppietta e provocando il rigore. Impossibile non confermarlo al Tardini e così è stato, con l'angolano in campo per tutti i 90', come non capitava dal lontano 5 marzo, a Brescia. Novanta minuti anche per Obert, riportato al centro della difesa dopo aver fatto l’esterno sinistro col Venezia e la panchina all 'andata col Parma. In campo per 45' Kourfalidis, che nei playoff aveva giocato solo i 13' finali della gara col Venezia e che, nelle ultime nove giornate di campionato, era entrato dal primo minuto solo una volta, all'ultima col Cosenza.