La rivincita delle ragazze 

A Barcellona, mentre è inziata la finale dell’America’s Cup, registriamo il trionfo di Luna Rossa che vince la prima edizione dell'America's Cup al femminile. Il team italiano, composto da Giulia Conti, Margherita Porro, Giulia Fava e Maria Giubilei a Barcellona ha battuto in finale le inglesi di Athena Pathway, imbarcazione legate a INEOS Britannia, che ha battuto gli uomini dello scafo Prada Pirelli. Una rivincita straordinaria che riporta il sorriso nel team italiano, dopo la tremenda delusione della sconfitta nella finale degli sfidanti, la Louis Vuitton Cup.

In condizioni non semplici, a causa dell’onda formata e del vento instabile sui 10 nodi, Luna Rossa ha condotto la regata finale sin dalla partenza. Nella prima bolina, il team italiano gira la prima boa davanti. Nella poppa il distacco aumenta, grazie alla capacità delle ragazze italiane di mantenere alta la concentrazione e di eseguire tutte le manovre in maniera veloce, corretta e pulita. Luna Rossa ha lasciato spazio per una rimonta, una conduzione esemplare della regata.

La Coppa degli uomini

Dopo la prima regata New Zealand vince anche la seconda. E così la giornata numero uno della finale di America's Cup nelle acque di Barcellona sorride al Team Emirates che si porta avanti 2-0 dopo due grandi prestazioni contro Ineos Britannia, recente vincitrice della Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa. Il tutto grazie a una prima regata vinta in grande controllo contro Britannia che ha chiuso con 41 secondi di ritardo e una seconda dominata nell'ultima metà dopo un avvio equilibrato. Oggi la seconda giornata di regatei dalle 14, con i britannici obbligati a dare tutto per restare in corsa.

