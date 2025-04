La rivincita del soldato Deiola La sua firma sul gol più pesante 

La sottile perfidia di Alessandro Deiola è quella di firmare gol pesanti proprio quando le critiche e il malessere del tifoso da tastiera sono in crescita. Lui, silenzioso e inattaccabile, gioca o sta fuori ma sempre con la bava alla bocca di chi vive per quella maglia. Di chi ha sempre sognato di fare quello che sta facendo. Sardità a dosi forti, quel mix vincente di tenacia e fede che assiste solo i predestinati, non solo nello sport. Pochi fronzoli, fuori e dentro il campo. Una riservatezza maniacale per le cose di famiglia, nessun ricamo quando è dentro la partita, i piedi non sono quelli di Ronaldinho ma la natura, con Alessandro da San Gavino Monreale, è stata generosa in altro. La sua capacità di lottare, di frantumare i meccanismi del piano tattico degli avversari, ma anche di essere l’uomo dello spogliatoio, di chi trasmette la sardità e i valori della maglia rossoblù ai nuovi arrivati, tutto questo lo ha portato a giocare sempre, con qualsiasi allenatore, dal più difensivista ai profetti dell’attacco. Deiola – il contestatore se ne faccia una ragione – è sempre lì, fra palco e realtà, e l’altra sera, nella giornata più importante dell’anno a Verona, ha messo la sua firma, battendo la mano sul cuore davanti alla telecamera. Messaggio non certo subliminale, dopo un gol che ha spazzato vie pericolose preoccupazioni.

A vita

In questi giorni, è stato pubblicato sul canale Youtube del Cagliari il primo podcast, condotto dal cantante Alessandro Spedicati, sfegatato tifoso rossoblù e fine intenditore del gioco. Ospite proprio lui, Deiola, bravo anche davanti alla telecamera nello spalancare il portone blindato del suo privato. «Sono soprattutto un padre di famiglia», dice, «la maggior parte del tempo è dedicato alle mie figlie, a mia moglie, perché le piccole cresceranno, andranno via di casa e allora cerco di godermi il tempo con loro». Deiola, classe 1995, è nel Cagliari dal 2006. Il primo provino, a 10 anni, per lui che arrivava dalla Sangavinese, lo supera in mezzo a centinaia di bambini. Difensore a tutto campo, fisicamente già buono, decide però a sorpresa di non cambiare maglia: «Non conoscevo nessuno». L’anno dopo quel “no”, nuovi provini ma il suo allenatore non lo porta, una sorta di punizione. Ma Deiola ci va lo stesso (col padre). E lì trova tutta la sua squadra, ma il Cagliari sceglie solo lui e il portiere. «Decisi di restare, non me ne sono più andato». Nel 2014 il prestito in serie C al Tuttocuoio, in Toscana, poi La Spezia e Lecce, prima di rientrare. Fino al rinnovo, recente, fino al 2029. «Sono legatissimo a questa società», sottolinea con un filo di emozione.

In campo

La rete di Verona, la numero 9 col Cagliari, ha messo la parola fine alle paure di retrocessione. Un solo gol, come l’anno scorso, andò meglio in Serie B – tre reti – fra Liverani e Ranieri. Deiola c’è e ci sarà, anche fra tre anni. La bandiera dell’Isola, lì, in mezzo al campo. Alla faccia di chi posta quegli squallidi commenti contro la sua famiglia, quando il Cagliari scivola.

RIPRODUZIONE RISERVATA