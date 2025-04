la rivincita del lanusei 

Lanusei. Resilienza, resilienza, resilienza. Parola che Alberto Piras deve aver ripetuto sino a far arrivare l’eco nella parte più profonda del cuore dei suoi giocatori. Soprattutto quando il Lanusei è piombato in un vortice di crisi tanto da farsi sorpassare in classifica dal Tortolì che, in cento giorni, gli ha recuperato 16 punti. Poi, come un pugile ferito e messo all’angolo, la resilienza ha portato i frutti auspicati. È successo il 15 febbraio, proprio nel derby con il Tortolì: «È stato probabilmente il crocevia della stagione. Vincere quella sfida ci ha dato nuova fiducia e autostima che, nelle settimane precedenti, avevamo perso. Ma siamo stati bravi a restare sempre compatti e uniti quando eravamo in difficoltà».

Entusiasmo alle stelle

A caldo Piras ha legittimato la vittoria del gruppo ma ha individuato nel capitano l’uomo copertina. «Ho allenato Federico Caredda nelle giovanili, poi l’ho avuto all’Idolo e al Tortolì. Sono molto legato a lui». Il capitano ha annuito, senza riuscire a nascondere l’emozione per un risultato che proietta in Eccellenza la squadra del suo paese: «Mi sono preso una rivincita dopo la retrocessione di due anni fa, quando sarebbe dovuta andare diversamente. Siamo stati bravi a sopperire a qualche difficoltà per merito di staff tecnico e dirigenti. Andiamo in Eccellenza per restarci».

Fra i protagonisti assoluti c’è anche il brasiliano Gabriel Silva, uno che dà del tu al pallone e dimostra di avere confidenza anche con il gol (ne ha segnati dieci). «Abbiamo un gruppo di qualità e il mister ha fatto davvero un ottimo lavoro. Qui sono felice anche fuori dal campo». Il jolly originario di San Paolo non si accontenta della promozione: «Adesso dobbiamo vincere la Coppa Italia».

In estasi

L’estate scorsa la società ha pianificato la stagione mettendo sotto contratto lo staff tecnico: Alberto Piras e i suoi collaboratori, Enrico Cuccu (vice) e Maurizio Mulas (preparatore dei portieri), con l’inserimento di Gigi Di Maio nella figura di direttore generale. La promozione ha spalancato le porte all’eldorado di felicità. «Sono felicissima», ammette la presidente Valentina Vacca, «il momento decisivo? Il campionato l’abbiamo vinto partita dopo partita. Alberto è un allenatore meraviglioso e prodigo di insegnamenti per i ragazzi. Il successo lo dedico soprattutto ai tifosi, tanti dei quali ci hanno seguito anche in trasferta, e agli amici che non ci sono più: Gianni Piras, Giorgio Melis, Gianluigi Uleri e Maria Farinella».

Sprizza entusiasmo anche il direttore sportivo Leonardo Bambino: «Ho pensato che la promozione potesse concretizzarsi dopo il 2 a 1 sul Tortolì. Dedico la vittoria a tutti quelli che ci hanno sostenuto tutto l’anno senza alcun timore: soci, sponsor e staff tecnico. Ora godiamoci il momento e testa alla Coppa Italia».

RIPRODUZIONE RISERVATA